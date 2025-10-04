Así ha llegado Cayetano Martínez de Irujo a la iglesia donde se casa con Bárbara Mirjan

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: sigue aquí, al minuto, los detalles de la boda

Compartir







Este sábado, la Iglesia Cristo de los Gitanos de Sevilla es testigo de la boda de Cayetano Martínez de Irujo, que contrae matrimonio con Bárbara Mirjan. Media Sevilla se congrega a los alrededores del templo para ser testigo de todo lo que sucede por allí y las cámaras de '¡Vaya fama!' han sido testigos de la llegada del conde de Salvatierra a la iglesia.

En pleno directo, los presentadores del programa, Fran Ramírez y Cristina Lasvignes, han anunciado a los espectadores la llegada del novio a la iglesia donde va a darse el 'sí, quiero' con Bárbara Mirjan. Lo ha hecho en un coche, algo que ha sorprendido a los colaboradores presentes en plató, pues se había comentado que lo haría sobre un coche de caballos.

PUEDE INTERESARTE Montoya se estrena como reportero revolucionando la boda de Cayetano Martínez de Irujo

El traje de Cayetano Martínez de Irujo en su boda con Bárbara Mirjan

Entre una multitud de curiosos y mucha prensa, Cayetano Martínez de Irujo se ha bajado del coche, a escasos metros de la puerta de la iglesia. En este momento, ha lucido el traje de novio que lleva, que se trata de un uniforme de maestrante. LO hacía en compañía de su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova, quien, además, hará de madrina en este día tan especial para su padre: será quien acompañe a Cayetano al altar, a quien se le ve algo nervioso.

Los colaboradores de '¡Vaya fama!' comentan el traje del duque de Salvatierra y Antonio Montero considera que no ve apropiado que luzca el traje de maestrante: "No me parece un detalle vestirme exactamente igual que su anterior boda con Genoveva. ¿Entonces si se casa seis veces, seis veces se va a poner ese uniforme que se supone que corresponde a las normas de una orden y lo que representan. Yo creo que se puede lucir con un chaqué como sus hermanos", opina el periodista.

Así ha sido la llegada de la novia, Bárbara Mirjan, a la iglesia

Minutos más tardes, Bárbara Mirjan ha hecho lo propio y ha llegado a la iglesia para contraer matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo aunque, en este caso, ha sido sobre un coche de caballos. Lo ha hecho luciendo un vestido espectacular de Navascués y del brazo de su padre. Los complementos más especiales que luce la novia son unos pendientes en forma de lágrima (que los colaboradores apuntan a que ha sido un regalo de Cayetano) y una diadema de brillantes.