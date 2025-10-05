Ana Carrillo 05 OCT 2025 - 18:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha revelado por qué las luces de su casa son rojas

Jorge Pérez, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', está centrado en su trabajo como entrenador personal y utiliza sus redes sociales para promocionarse, pero a veces también comparte fotos con su mujer, Alicia Peña Humada, con sus cuatro hijos y en su casa. En una de las últimas instantáneas que ha compartido en Instagram se ve que las luces de su hogar son rojas, lo que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

El ex guardia civil ha subido esa fotografía para mostrar a sus hijos jugando en el salón y le han llegado muchos mensajes de sus seguidores preguntándole por qué las luces son rojas; una duda que él ha querido aclarar porque hay cinco motivos por los que ha optado por utilizar una iluminación de este color en el hogar que comparte con su familia.

El primero de esos motivos es que considera que "mejora el sueño", lo que se relaciona con otra de las razones que aporta: cree que permite que se "equilibre el ritmo circadiano", pues está convencido de que "usar luz roja antes de dormir ayuda a sincronizar el reloj interno, evitando el insomnio".

También considera que posibilita el "rendimiento y la recuperación muscular" y le ayuda a relajarse y reducir sus niveles de estrés: "El tono cálido de la luz roja genera un ambiente más tranquilo y acogedor. Se ha visto que puede ayudar a bajar la presión arterial y preparar el cuerpo para la recuperación nocturna".

Como último motivo, menciona que le permite cuidar su vista: "A diferencia de la luz blanca o azul, la roja no fatiga tanto la retina de noche". Esas son las cinco razones que el ganador de 'Supervivientes 2020' le ha dado a sus seguidores para sacarlos de su asombro al ver que en su casa las luces no son las típicas blancas, sino rojas.