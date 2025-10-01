Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 18:55h.

La novia de Tony Spina le ha agradecido a su amigo, Jorge Pérez, su apoyo y su consejo

Marta Peñate va a poner rumbo a Honduras para visitar a su novio, Tony Spina, y anunciarle a los concursantes de 'Supervivientes All Stars' que llega la tan esperada unificación. Antes de su marcha, se ha desahogado con sus seguidores de Instagram en una carta abierta en la que les ha hablado de su relación con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y del vínculo tan especial que tiene con él.

"Él es la persona que me hace sentir que juntos somos invencibles. No somos perfectos, somos imperfectos. Los que me conocéis y me veis en directo sabéis qué siento. No es cuestión de dependencia, es cuestión de que esté mes sin él me ha hecho pensar en todo mucho más, y lo valoro aún más, valoro todo lo que hace por mi día a día", confiesa la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ha recibido un consejo por parte de su amigo Jorge Pérez, con el que coincidió en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

En su mensaje, Marta Peñate también ha explicado que siente "hostilidad" por parte de algunas personas, que la critican a ella o a su novio. Su amigo le ha recordado que no debe enfocarse en los comentarios negativos: "A pesar de las hostilidades, recuerda que no necesitas demostrar nada a nadie. Quien de verdad te conoce y te quiere, sabe quién eres y lo que vales. Cuando el ruido pase, seguiréis estando vosotros dos, fuertes e invencibles. Lo demás son solo voces que se apagan, pero lo vuestro brilla siempre".

Un consejo en el que resalta que debe concentrarse en lo bonito, que es la relación que tiene con Tony Spina, e ignorar lo negativo, como es estar expuesta constantemente a críticas. La canaria ha agradecido mucho este consejo y sus palabras de apoyo, que ha respondido con unas cariñosas líneas: "Te quiero, de verdad. Más amigos como tú que serenan y curan".

También ha recibido el apoyo de Naomi Asensi, que le ha mandado ánimos y le ha deseado que Tony llegue lejos en el concurso, y de Carmen Alcayde, que le ha mostrado su empatía: "¡Ánimo, cariño! Estás haciendo lo que todos haríamos, defendiendo con uñas y dientes a tu amado".