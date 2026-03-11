Estela Grande habla de la lactancia diferida: en qué consiste y las ventajas que tiene

Natalia Sette 11 MAR 2026 - 14:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente del método de lactancia que ha elegido para alimentar a sus bebés

Estela Grande pide ayuda por un problema de salud de sus hijos

Desde que es mamá, el contenido de Estela Grande se ha convertido inevitablemente en contenido de maternidad. La exconcursante de ‘GH VIP’ comparte cómo está siendo su experiencia con dos bebés, recomienda todo aquello que le hace la vida más fácil y responde siempre a todas las preguntas de sus seguidores. Esta vez, la influencer habla de la lactancia diferida.

En uno de los primeros ‘preguntas y respuestas’ que hizo sobre su maternidad, principalmente para contar cómo fue su cesárea , la influencer explicó también que el método de lactancia que había escogido era el diferido porque “no le daba la vida”. Ahora, varios meses más tarde, sus seguidores han querido saber si continúa utilizándolo y cómo fue al principio.

“¿Podrías explicar cómo fue el comienzo de la lactancia diferida?”, le ha escrito una usuaria. Ella, sin reparo alguno, ha respondido con honestidad. “Fue duro, porque es un mundo nuevo que tienes que descubrir”, ha contestado. No fue el primero ni el único método que probó antes de llegar a la conclusión de que este era el adecuado. “Yo probé muchas formas hasta que he dado con la más cómoda para mí. Con mucha, muchísima paciencia”, ha explicado.

La lactancia materna diferida consiste en alimentar al bebé con leche materna pero no la toma del pecho directamente sino en biberón o vasito. En el caso de Estela Grande, ella va combinando según le viene mejor dar el pecho o dar biberón. Al tener dos bebés que necesitan las tomas prácticamente a la misma hora utilizar este método le facilita mucho las cosas.

La principal ventaja de la lactancia diferida es que aporta una gran flexibilidad y conveniencia, dando a las madres mayor independencia y facilitando que retomen actividades de ocio o trabajo. Otro beneficio es que permite que otras personas participen en la alimentación del bebé, fortaleciendo los lazos no solo con la madre sino también con otros miembros de la familia.

Por otro lado, la extracción regular de leche ayuda a mantener la producción, lo cual es beneficioso tanto para la salud de la madre como para la del bebé. Por último, tener leche materna diferida almacenada puede ser útil en situaciones de emergencia o imprevistos. Eso sí, existen muchos tipos de lactancia y aunque a Estela le esté yendo genial con este, todo dependerá de las circunstancias de la mamá y los bebés.