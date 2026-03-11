Lorena Romera 11 MAR 2026 - 16:58h.

El novio de Irene Rosales ha lanzado un zasca que las redes entienden que iría dirigido al hijo de Isabel Pantoja

El mensaje de Kiko Rivera tras la entrevista de Irene Rosales: "Cada uno debería preocuparse de su vida"

Compartir







Irene Rosales es una de las protagonistas de estos últimos días en lo que a la prensa del corazón se refiere. Tras su entrevista en '¡De Viernes!', que tendrá una segunda parte este viernes cuando se siente en plató, Guillermo, su novio, le ha lanzado un demoledor dardo a Kiko Rivera. Lo ha hecho a través de Instagram, en la última publicación que ha compartido la que fuera concursante de 'GH DÚO'. Un post en el que ella le dedicaba a su chico unas preciosas palabras y en el que él ha aprovechado para cargar contra el hijo de Isabel Pantoja.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales cuenta los detalles de su separación con Kiko Rivera

"Detrás de estas fotos, está la mirada más pura. Da igual el momento el lugar, su objetivo soy yo. Siempre me ve perfecta y me saca la mejor de las sonrisas. Donde te miren bonito, ahí es", ha escrito la de Gines, de 34 años, en su último carrusel de fotos, donde se deja ver muy sonriente y feliz. Unas imágenes que comparte poco después de su última entrevista en '¡De Viernes!', donde contó por primera vez las infidelidades de las que fue víctima en su matrimonio.

Tras esta romántica declaración, Guillermo no solo ha respondido con unas palabras igual de cariñosas, sino que ha utilizado la ocasión para lanzar un mensaje velado a Kiko Rivera. "Como siempre te digo, y siempre te diré, ahora te toca a ti y solo a ti", le dice el dueño de una empresa de césped artificial. "Es el momento de volar", le recuerda el empresario.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales aclara cómo es la relación de sus hijas con Lola, novia de Kiko Rivera

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero lo más importante ha llegado cuando Guillermo le ha señalado a Irene Rosales los errores del pasado que no debe volver a cometer. "Que nadie te vuelva a cortar las alas, que nadie te quite esa sonrisa, esa alegría, esa manera tan bonita de vivir... Lo madraza que eres, el amor que dar a todos los que te rodean", subraya el sevillano.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tal es el nivel de enamoramiento que tiene con la que fuera concursante de 'GH DÚO', que llega a asegurar cosas como: "tu éxito será mi mayo regalo". Para terminar esta preciosa muestra de amor público, Guillermo grita su amor a los cuatro vientos. "Te amo, preciosa. A por tu momento, de tu mano", escribe el empresario. "Te amo, mi chico", le ha respondido Irene Rosales tras esta romántica demostración.