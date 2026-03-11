Marta Riumbau hace un ‘house tour’ de su nueva casa antes de la gran reforma

Natalia Sette 11 MAR 2026 - 09:00h.

La influencer hace un recorrido por su casa nueva y explica todas las reformas que quiere hacer para conseguir el hogar de sus sueños

Marta Riumbau ha querido compartir con sus seguidores uno de los proyectos más ilusionantes de su vida: la reforma integral de su nueva casa. Antes de que comiencen las obras, la influencer ha publicado un vídeo en el que realiza un primer house tour para enseñar cómo es actualmente la vivienda y explicar todos los cambios que tiene en mente.

La creadora de contenido es conocida por mostrar a través de sus redes pequeñas reformas y manualidades . Ha hecho de la casa en la que vive ahora un hogar y pretende hacer lo mismo con la nueva. Está muy ilusionada con el proyecto que tiene entre manos. “Aunque no tenía pensado grabar este vídeo prefiero que sea ahora y sin lluvia”, comienza diciendo. La casa tiene muchas ventanas y es por ello que ha querido enseñarla por primera vez con luz natural.

Desde el primer momento deja clara la idea que tiene para esta nueva etapa. “Es la casa en la que me quiero quedar y quiero que sea 100% yo”, afirma con entusiasmo, consciente de que se embarca en una reforma importante para adaptar cada rincón a su estilo y a sus necesidades.

Uno de los espacios que más destaca es el salón. “Esto de aquí es el salón, os hago una vista general. Me parece precioso, los ventanales son lo que me enamoró de esta casa”, explica mientras muestra una estancia enorme con grandes cristaleras que dejan entrar mucha luz natural y que dan directamente al jardín.

A lo largo del vídeo, Marta también enseña imágenes de inspiración con las que pretende definir el estilo de la reforma. En función de cada habitación, la decoración combinará tonos como blanco, madera, burdeos o verde. En cuanto a los materiales, apuesta por suelos de madera y también por baldosas coloridas que aporten personalidad a algunas estancias.

Uno de los espacios que más cambios sufrirá será la cocina. “La cocina me da especial pena, está toda reformada. Voy a intentar conservar todo lo que pueda, pero la cocina que quiero pega mucho con la casa”, explica. Su idea es crear una cocina abierta con una isla central y muebles a medida que encajen con el estilo general de la vivienda.

En otras zonas también tiene claro lo que quiere hacer. “Parte del suelo de aquí va a ser madera y voy a poner cornisas en todo el techo”, comenta mientras enseña otra estancia. También ha señalado el lugar donde colocará la zona de lavadora y secadora.

Una de las habitaciones situadas junto a la entrada se transformará en uno de sus espacios soñados. “Voy a hacer una de mis habitaciones soñadas. Con baldosas ajedrezadas y un mueble a medida que será un zapatero y para poner abrigos”, explica. La idea es crear una especie de recibidor funcional para dejar zapatos y ropa de calle antes de entrar en el resto de la casa.

La reforma también implicará cambios estructurales importantes. Marta ha adelantado que tirará varias paredes para ganar espacio, especialmente en la cocina, y que también tapiará algunas puertas que no encajan con la nueva distribución.

La casa cuenta con cuatro habitaciones y todas tienen balcón. La que será su dormitorio incluye además baño y vestidor. Por otro lado, la habitación de su hija Julieta tendrá una distribución muy especial: dos zonas separadas por un baño, una destinada a dormir y otra pensada como cuarto de juegos.

Con todo este proyecto por delante, Marta Riumbau no oculta la emoción que siente. “Es un sueño”, concluye al terminar el recorrido por la que pronto será su casa definitiva. La reforma durará varios meses pero sus seguidores están emocionados porque saben que la influencer compartirá cada paso a través de sus redes sociales.