La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reapareció anoche en la Semana de la Moda de París

La duquesa de Sussex no figuraba en la lista oficial de asistentes

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reapareció anoche en el desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París, sorprendiendo a todos los asistentes, entre los que se encontraban Georgina Rodríguez, Lauren Sánchez, Isabelle Huppert, Anne Hathaway o Laetitia Casta.

La duquesa de Sussex no figuraba en la lista oficial de asistentes, lo que hizo que su llegada generara una auténtica conmoción en el evento más esperado de la temporada.

Esta era la primera vez en tres años que Meghan pisaba suelo europeo, desde su asistencia al funeral de Isabel II, y su reaparición se ha vuelto viral en redes sociales. Meghan Markle eligió un elegante conjunto en tono crema, con una camisa fluida, pantalones de pierna ancha y un chal blanco perteneciente a la colección presentada esa misma noche—, la exactriz acaparó todos los flashes y devolvió a París una imagen muy cuidada de glamour y sofisticación.

La felicitación de Meghan Markle al príncipe Harry por su 41 cumpleaños

Meghan Markle felicitó de una manera muy atrevida a su marido a través de redes sociales. Una felicitación que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, por ser un poco más picante a los mensajes formales que suele trasmitirse los miembros de la familia real.

Con una imagen del príncipe Harry durante su 31 cumpleaños, ahora, por sus 41, ha vuelto a recordar esta fotografía de una época en la que el matrimonio ni siquiera se conocía: ¡Oh, hola chico cumpleañero!, ponía junto con una llamita de fuego.

Desde que la pareja decidió mantener las distancias y alejarse de la Familia Real Británica, la duquesa de Sussex decidió volver a redes sociales con una cuenta personal donde utiliza sus publicaciones para celebrar o anunciar diferentes eventos y ocasiones. Por el Día de San Valentón Meghan colgó una romántica publicación felicitando a su esposo. Una imagen de ellos besándose.