Bea Archidona: "Envejecer es cruel para las mujeres en televisión"

A sus 41 años, la presentadora de ¡De viernes! reflexiona sobre un tabú que pocas mujeres de la televisión se atreven a abordar: el miedo a envejecer frente a las cámaras

Su confesión abre un debate social de plena actualidad: la exigencia de eterna juventud que aún pesa sobre las mujeres en el mundo televisivo, ¡dale play!

Beatriz Archidona vive un momento clave en su carrera. La periodista tarraconense, que comenzó como reportera en 'El programa de Ana Rosa' y hoy conduce '¡De viernes!' junto a Santi Acosta, se ha convertido en uno de los rostros de referencia de Telecinco. A sus 41 años, está consolidada en la televisión nacional, pero también se sincera sobre un tema que rara vez se aborda con naturalidad en los platós: el miedo a envejecer en un sector tan exigente con la imagen.

No es casualidad que le preguntáramos por ello. La televisión sigue siendo un escaparate donde las comparaciones entre hombres y mujeres son inevitables. A ellos se les celebra la madurez como experiencia y sabiduría; a ellas, en cambio, se les juzga con lupa cada arruga, cada cana o cada cambio físico. Archidona no esquiva la cuestión y admite que el paso del tiempo le preocupa, sumándose a un debate de plena actualidad: la presión estética que todavía pesa sobre las mujeres en pantalla.

El debate del paso del tiempo en televisión

En los últimos años, cada vez son más las profesionales que han alzado la voz sobre la desigualdad que todavía existe en la forma en la que se percibe la edad en la televisión. Mientras los presentadores masculinos ganan prestigio con el paso de los años, las mujeres deben luchar contra una presión constante por mantenerse "jóvenes" y cumplir con unos estándares estéticos muchas veces imposibles.

Beatriz Archidona no es ajena a esta realidad. Su carrera la ha llevado desde el periodismo de calle hasta el prime time de Telecinco, y es precisamente esa experiencia en el directo, donde la rapidez y la frescura mental son clave, la que le hace reflexionar sobre cómo el tiempo también puede convertirse en un desafío profesional.

La presión estética, un tabú que sigue pesando

Lo interesante de su reflexión no es solo que hable de ella, sino de lo que representa: un retrato de cómo funciona la industria televisiva. La presión estética no afecta únicamente al aspecto físico, sino también a la percepción del talento. Una mujer que cumple años en televisión, por mucho que acumule experiencia, sigue siendo analizada primero por su imagen y solo después por su trabajo.

El caso de Archidona conecta con una conversación más amplia sobre la exigencia de eterna juventud que se coloca sobre los hombros de las mujeres. Una exigencia que se intensifica con la exposición pública y el escrutinio de las redes sociales, donde cada aparición puede convertirse en motivo de comentario.

Entre la vida personal y la profesional

La periodista, que comparte su vida con el publicista Carlo Danza y es madre de dos hijos, conoce bien lo que significa conciliar su faceta profesional con la personal. Y quizá esa mirada más amplia es la que da más valor a sus palabras: entiende que el tiempo pasa, que los ritmos cambian y que cada etapa trae consigo un aprendizaje. Sin embargo, también es consciente de que en televisión, a menudo, la juventud se plantea como un requisito permanente.

En el vídeo que encabeza esta noticia, Beatriz Archidona habla claro sobre esa presión, sobre lo que supone cumplir años frente a la cámara y sobre cómo vive este reto en plena madurez profesional. Una confesión que invita a la reflexión y que demuestra, una vez más, que detrás de la presentadora hay una mujer consciente de lo que significa envejecer en televisión. Dale Play.

Bea Archidona: "Cada viernes es un reto, un privilegio y una exclusiva que marca la crónica social"

Además, nos ha revelado cómo el proyecto de '¡De Viernes!' se lo toma como algo muy personal: "Ver nacer un programa de televisión, recuperar las entrevistas, la crónica social… ya era un reto, y formar parte de él es un privilegio. Cada viernes es un reto nuevo, y mi meta es estar a la altura del programa tan maravilloso que tenemos". Dale Play.