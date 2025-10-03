Bea Archidona no pierde la esperanza de traer al plató a Mar Flores: "Tengo muchas preguntas para ella"

Bea Archidona hace balance de la tercera temporada de 'De Viernes' y admite en exclusiva cómo vive este proyecto "tan personal"

Además, la presentadora explica en exclusiva para esta web el motivo por el que decidió intervenir en pleno directo cuando Terelu Campos la señaló, ¡dale play!

Bea Archidona ha vivido un giro de guion digno de una serie: dejó atrás su "vida segura" en Barcelona en uno de los momentos más duros de su vida —cuando su madre estaba muy enferma— para apostar por Madrid y empezar de cero. "Una mañana se levantó mi madre y me dijo: "Vete a Madrid". Y vine a probar", contó en su día. Lo que parecía una decisión arriesgada se convirtió en un auténtico acierto: hoy es uno de los rostros más prometedores de Mediaset.

Desde los pasillos de 'De Viernes', el programa que presenta junto a Santi Acosta, Bea se consolida como una comunicadora versátil, profesional y con criterio propio. Aunque su trayectoria comenzó en política y economía, encontró su lugar en el entretenimiento, y ahora brilla en el prime time del corazón.

El motivo por el que Bea Archidona rompió su silencio en directo sobre Terelu Campos

La crónica social lleva semanas pendiente de dos nombres propios: Terelu Campos y Mar Flores. Las memorias de la modelo y la reciente celebración del 60 cumpleaños de la hija de María Teresa Campos han reabierto viejas heridas familiares y sentimentales que nadie esperaba ver en portada... ni en plató.

Una imagen —aparentemente inocente— en la que la cumpleañera posaba con una expareja de Mar Flores bastó para desatar el malestar de la madre de Carlo Costanzia. La situación escaló hasta el punto de que Terelu, en pleno directo, lanzó una advertencia que dejó helado el plató de 'De Viernes' y señaló directamente a Bea Archidona: "Tú, Beatriz Archidona, eres la única persona en este plató que sabes de lo que estoy hablando".

La reacción de Bea, prudente y medida, no pasó desapercibida. ¿Por qué respondió? ¿Qué sabía? ¿Qué se dijo fuera de cámaras? ¿Y por qué decidió hablar justo en ese momento? Son preguntas que nos llevamos al 25 aniversario de VerTele, donde la presentadora, en exclusiva para esta web, nos explicó lo que la llevó a dar ese paso y defendió el valor de hablar cuando algo "es justo" y merece ser dicho.

Y ahí está la clave: la profesional de la comunicación que no solo presenta, sino que se moja cuando toca. ¿Qué pactos se han roto? ¿Qué acuerdos de silencio hay entre bambalinas? El vídeo no solo recoge su respuesta: deja claro que, en 'De Viernes', hay mucho más que entrevistas. Dale Play.

El balance de temporada de 'De Viernes', en exclusiva

En exclusiva para esta web, Bea Archidona nos ha revelado que este proyecto se lo toma como algo muy personal: "Ver nacer un programa de televisión, recuperar las entrevistas, la crónica social… ya era un reto, y formar parte de él es un privilegio. Cada viernes es un reto nuevo, y mi meta es estar a la altura del programa tan maravilloso que tenemos".

Sobre el balance de esta tercera temporada, Bea asegura que están muy satisfechos con el impacto logrado: "Lo más importante son los invitados, que han sido buenísimos, y que siguen viniendo con ganas de sentarse con nosotros, de contarnos algo tan íntimo como sus vivencias y sentimientos. Eso no es fácil. ¿Tú lo harías?", nos dijo.

Entre sus entrevistas favoritas menciona a Bárbara Rey, Escassi o la hija de Julián Muñoz: "Tendría que pensarlo mucho para elegir una sola". Dale Play al vídeo que encabeza esta noticia y descubre sus exclusivas palabras.