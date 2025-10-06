Con más de 40 medallas internacionales y dos platas olímpicas en Pekín 2008, Mengual se retiró de la competición en 2012

Gemma Mengual es uno de los grandes nombres de la natación artística española. Con más de 40 medallas internacionales y dos platas olímpicas en Pekín 2008, se convirtió en símbolo de un deporte que, en España, alcanzó su edad dorada con ella como buque insignia. Pero su retirada en 2012, tras ser madre, nunca fue sencilla. Y ahora, la propia campeona olímpica ha admitido que se arrepiente de cómo gestionó ese adiós.

De la mano de Cruz Sánchez de Lara, la exnadadora ha confesado en el programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón' cómo vivió aquel momento de su vida.

El adiós tras ser madre

Mengual dio a luz en noviembre 2010, y casi dos años después, en febrero de 2012, anunció oficialmente su retirada a los 34 años. Entonces explicó que su decisión se debía a una cuestión personal: " Me retiro porque tengo la sensación de que ya he dado todo lo que podía a este deporte", aseveró entonces.

Su rueda de prensa fue sobria, sin reproches, sin polémicas. Una salida "con dignidad", tal y como ella misma describe ahora. Sin embargo, la realidad era otra. Las tensiones con el cuerpo técnico y su entrenadora, Anna Tarrés, fue lo que precipitó su retirada. Pero por aquel entonces decidió silenciarlo.

"Fue un día fuerte, porque me tuve que callar muchas cosas. Pero quería que fuera una despedida tranquila, estaba todo mi equipo allí, mucha gente vino, también mi hijo, pero mucha gente sabía por qué me retiraba", cuenta en el espacio de Mediaset.

Ahora, la propia Gemma reconoce que aquel silencio todavía le pesa. "Hubiera dicho lo que tenía que haber dicho. Que me retiro porque esta mujer o este equipo técnico no me querían, que lo supieran. Finalmente lo hubiera dicho, pero sí, no me hubiera callado tanto", se lamenta.

Asimismo, la catalana reconoce que la presión de aquel momento la dejó sin margen de reacción: "Estaba muy nerviosa, además, porque me retiraba de lo que era mi vida, mi pasión, y me vi un poco forzada, pero me autoconvencí. Yo decía: 'Bueno, ya está, ya he hecho todo en este deporte, no pasa nada, así que me retiro con dignidad'".

Al mirar atrás, Mengual admite que le hubiera gustado prolongar un poco más su carrera: "Y cuando ya se acabó la rueda de prensa, me quedé como, 'Qué bien. Ya está. Ahora a otras cosas'. Que ni tan mal en ese momento, pero me hubiera gustado seguir un par de años más, porque me veía capaz", sentencia.

Su vida actual

Pese a que se retiró este deporte de élite hace más de 10 años, no lo hizo del mundo acuático.

Además de contar con su propio restaurante, busca la conciliación familiar en esta profesión y trabaja con jóvenes promesas, enseñándoles no solo a nadar o a competir, sino también a cuidarse y a escuchar su cuerpo.