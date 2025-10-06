Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 18:47h.

El ex de Adara Molinero y exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha reaparecido en Instagram

Ivana Icardi responde con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra, padre de su hija

Hugo Sierra se alejó tanto de la televisión como de las redes sociales tras haber sido una figura muy relevante en Telecinco por su victoria en 'GH Revolution', su historia de amor con Adara Molinero más su posterior ruptura por la relación de la hija de Elena Rodríguez con Gianmarco Onestini en 'GH VIP' y su paso por 'Supervivientes', en el que se fraguó su historia de amor con Ivana Icardi.

Pero tras participar en 'Supervivientes 2020', el uruguayo dio un paso atrás y se alejó de la pequeña pantalla. Fue entonces cuando el único vínculo con sus seguidores se limitó a Instagram, red social en la que roza los 170.000 seguidores y de la que se ha ido alejando también hasta el punto de que llevaba más de un año sin compartir una foto, exactamente desde el 11 de junio de 2024.

En ese momento, mostró que había cumplido su promesa de ponerse el pelo blanco, pero desde entonces no había reaparecido en sus stories, aunque sus seguidores sí que sabían algunas pinceladas sobre su vida, como que sigue manteniendo una relación cordial con Ivana Icardi por el bien de Giorgia, su hija en común, por la que coincidieron en su fiesta de cumpleaños este verano.

Ahora, el que fuera yerno de Elena Rodríguez y Jesús Molinero ha compartido una foto para mostrar que ha renunciado al pelo blanco que lucía el verano pasado y que vuelve a lucir su característica cabellera oscura. "Después de más de un año sin fotito, saludos a todos; legión, los quiere VUQ", ha escrito junto a la instantánea, que ha recibido más de 200 'me gustas' en la primera hora tras la publicación.

Sus seguidores han celebrado que se haya animado a compartir esta fotografía con ellos y lo han colmado de piropos: "Qué bien verte Hugo, guapo como siempre", "Qué hermoso, bebé", "Guapo y cuerpazo, impresionante, Hugo", "Se te ve bien"; aunque también le han dicho que se alegran de verlo porque lo echan de menos por las redes: "¡Sorpresón! Ya se te echaba de menos Huguito", "A ver si se te ve más seguido", "