Lorena Romera 01 OCT 2025 - 17:20h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado dónde se encuentra su hija tras su marcha a Alemania por motivos laborales

Ivana Icardi pide ayuda por un problema relacionado con su hija en común con Hugo Sierra

Compartir







Ivana Icardi ha respondido con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto obligaba a poner rumbo a Colonia, Alemania, por motivos laborales. Un destino que ha sorprendido a sus seguidores, que rápidamente le han preguntado por Giorgia, su hija de cuatro años, en común con el ganador de 'Gran Hermano Revolution', que no ha viajado con ella.

Son pocas cosas las que hace la hermana de Mauro Icardi que no se analicen con lupa. Después de su radical cambio de vida en Madrid, al que la pequeña parece haberse adaptado a la perfección porque es "como ella" y se adapta "muy bien a los cambios", la argentina vuelve a sorprender con esta nueva etapa que ha pillado completamente por sorpresa a sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi filtra por error su verdadero nombre: origen y significado

Después de compartir una imagen desde el aeropuerto de Frankfurt, diciendo que ese no era su destino final, sino Colonia, la también concursante de 'GH VIP' se sinceraba con sus seguidores sobre esta aventura laboral que le hace separarse de su pequeña durante unos días. "Voy a trabajar", aclaraba ante la oleada de preguntas de sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi comunica una feliz noticia relacionada con su hija con Hugo Sierra

En ese momento, todos los mensajes que recibía apuntaban a Giorgia, su hija de cuatro años. Los usuarios que le siguen a través de Instagram se han preguntado por su paradero. "¿Ustedes que creen?", ha respondido ella en cierto tono cortante. Un comentario que ha acompañado con un emoticono de hastío. Y es que Ivana Icardi ha utilizado la ironía para aclarar este comentario, sin entender cómo puede haber gente que le pregunten dónde está la niña mientras ella saca adelante estos compromisos profesionales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al recibir la pregunta sobre dónde ha dejado a su hija, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha zanjado con humor, habilitando una encuesta para que sus seguidores voten por la respuesta que creen correcta. "Está con su padre", es una de las opciones en las que se puede votar, o "está en su habitación hasta que yo vuelva", pone como segunda opción, y claramente en tono sarcástico.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Porque, aunque está acostumbrada a recibir este tipo de mensajes sobre el cuidado y la custodia de su hija, Ivana Icardi sigue respondiendo con cierta incredulidad cuando le preguntan por este tipo de cuestiones sobre Hugo Sierra. Ya que, cuatro años después, no entiende cómo este tipo de situaciones siguen siendo objeto de debate en sus redes sociales.