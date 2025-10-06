Equipo mtmad 06 OCT 2025 - 13:15h.

La influencer Paula Sevillano desvela el comportamiento de María Pombo hacia su hermana tras el conflicto que ha protagonizado en redes

Paula Sevillano habla claro sobre las 'pullas' de Lolalolita a su hermana Fabiana

La influencer, Fabiana Sevillano, ha sido el centro de todas las miradas tras su último conflicto en redes y en el programa de ‘En todas las salsas ’ cuentan todos los detalles. Su hermana, Paula Sevillano, visita por primera vez el videopodcast y explica todo lo ocurrido, incluido el gesto que ha tenido María Pombo hacia Fabiana tras su polémica. Las hermanas de Sevilla están dando mucho de lo que hablar y la mayor de las dos llega para desvelar toda la verdad. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

El reciente conflicto que ha protagonizado Fabiana Sevillano, motivo de su desaparición en redes sociales , no ha pasado desapercibido para nadie del ‘mundillo’. En un ambiente regido por la repercusión que generan, ya sea buena o mala, los presentes en el plató se preguntan cómo está afectado esto a los influencers más veteranos. “Son ‘likes’ que la generación de antes ya no tiene”, comenta Vai, presentadora del videopodcast, sobre el alcance de los más jóvenes. En medio del debate, Paula Sevillano sorprende a los colaboradores con la actitud de María Pombo, influencer consolidada, con su hermana.

Tras la última polémica de Fabiana, son muchos los creadores de contenido que han entrado a opinar o se han dirigido directamente hacia ella, caso que se corresponde con el de la empresaria. La invitada al nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’, sin tapujos, comparte el contenido de los mensajes de María Pombo hacia su hermana. El anuncio deja a los colaboradores con la boca abierta y Marc Leirado, colaborador, reflexiona sobre la interacción entre las influencers. “Es un mundillo que genera envidia”, declara. ¡Haz click en el vídeo y entérate de todo!

Programa completo: Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten sobre las diferencias entre las nuevas influencers y las veteranas

El gesto de María Pombo con Fabiana Sevillano ha generado un debate en el plató sobre el panorama actual de las redes sociales. Las nuevas influencers han captado seguidores que antes pertenecían a las creadoras de contenido más veteranas. “Hay espacio para todos en internet”, opina Paula Sevillano al respecto. Reflexionando sobre el perfil de ‘la Pombo’, se adentran a hablar sobre las influencers más afianzadas. “Hay gente que siempre se va a mantener”, añaden en el plató. ¡No te pierdas sus declaraciones!

El nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’, con la visita de Paula Sevillano, llega con los debates más ‘salseantes’ y los últimos cotilleos. Los colaboradores del videopodcast desvelan el importante paso que Melyssa Pinto ha dado en su relación con Mario Casas, además de los nuevos detalles sobre la conflictiva ruptura entre Manu Vulcán y Laura Galera. La invitada cuenta también todo sobre su relación con el futbolista, Xavi Pleguezuelo, y hasta comparte sus planes de boda. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!