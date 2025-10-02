Natalia Sette 02 OCT 2025 - 12:01h.

Paula Sevillano opina sobre las últimas indirectas de Lolalolita a Fabiana Sevillano

El dineral que le cuesta a Fabiana Sevillano su nuevo piso de Madrid

Compartir







Paula Sevillano ha llegado pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’. La influencer no solo habla de los aspectos más importantes de su vida, como todos los detalles de su boda , si no que se moja en todas las polémicas referentes a su hermana. La última, las ‘pullas’ de Lolalolita hacia Fabiana Sevillano. Paula habla claro y da su opinión al respecto.

Los conflictos entre la influencer Lolalolita y Fabiana Sevillano parece que no acaban. La alicantina se posicionaba públicamente con su hermana hace unas semanas después de que Fabiana se liara con el ex de esta. Ahora, ha subido un nuevo video que podría contener una indirecta a la sevillana. “Parece que Lolalolita le tira pullas”, explica Vai Between my Clothes. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ aprovechan que está Paula Sevillano en plató para saber si ella considera que es una indirecta hacia su hermana.

PUEDE INTERESARTE El origen del romance de Pablo Vera y Clerss

Resulta que Fabiana se retiró una semana de redes sociales debido al ‘hate’ que estaba recibiendo. Lolalolita, que también lleva un año bastante complicado, subía un video días después del anuncio de la sevillana diciendo que ella nunca se había ido de redes a pesar de lo mal que lo está pasando. Para muchos, esto fue claramente un ‘pulla’ para Fabiana. “Ya no tienen la misma relación”, comienza diciendo Paula Sevillano.

Programa completo: Paula Sevillano opina sobre la indirecta de Lolalolita a su hermana

Al igual que su hermana, Paula es muy directa y no se calla nunca lo que piensa y con este tema menos. La influencer habla abiertamente sobre lo que opina de Lolalolita y si el video que subió iba dirigido a su hermana. “Mi hermana lo habló todo con Lola”, asegura la sevillana. “Han tenido que tomar distancia”, reconoce Paula. Tras explicar en qué punto está la relación de su hermana y Lola, la influencer comparte su opinión más sincera.

Paula Sevillano llega al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar. La creadora de contenido se sincera sobre sus planes de boda y de mudanza con Xavi Pleguezuelo. Además, habla abiertamente sobre la reapirición de su hermana en redes sociales y cuenta qué fue lo que hizo durante su retiro ¡No te pierdas sus declaraciones!