Paula Sevillano se pronuncia la reaparación de su hermana en redes y desvela qué hizo durante su retiro

Paula Sevillano se sienta por primera vez en el plató de ‘En todas las salsas’ para enfrentarse a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Tras el intenso programa en el que Fati Vázquez dio todos los detalles de su relación con Lamine Yamal , Paula llega para hablar abiertamente sobre su carrera como creadora de contenido, su relación con el futbolista Xavi Pleguezuelo y se pronuncia también sobre la reaparición de su hermana, Fabiana, en las redes sociales ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Ya la semana pasada se hablaba de que Fabiana Sevillano no iba a tardar mucho en volver y así ha sido. Tras seis días de retiro de las redes sociales, la creadora de contenido reaparecía de nuevo con un post en Instagram y una frase muy clara: “Se acabaron las tonterías aquí ya. He vuelto”. Ahora, su hermana Paula habla de toda esta situación y desvela cómo lo vivió realmente su hermana. “Hay que ser muy valiente”, asegura la influencer.

Paula defiende a capa y espada a su hermana y considera que su ‘retiro’ de redes fue muy necesario. “Nunca puedes desconectar”, reconoce refiriéndose al trabajo de creación de contenido. “Tiene que resetear y coger impulso”, añade. La sevillana deja claro que su hermana se distingue al resto por ir de cara y que no quiso subir una ‘storie’ avisando de su marcha sino que quiso ir de frente y explicar los motivos por los que abandonaba temporalmente la redes. “No quiere ser igual que los demás”, asegura su hermana.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber cómo ha pasado Fabiana Sevillano los días alejada de las redes. Paula, que estuvo a su lado en todo momento, no tiene reparo en desvelar qué hizo su hermana. “Lo que hizo fue estar con su familia”, asegura Paula. Además, confiesa si se eliminó realmente las redes sociales o siguió consumiendo contenido a pesar de no subir nada.

Paula Sevillano llega pisando fuera al plató de ‘En todas las salsas’. Tras hablar abiertamente sobre la reaparición de su hermana en redes sociales, la influencer se moja y opina de los salseos de internet ¿Siguen siendo amigas Fabiana y Lola?¿Qué opina sobre la ruptura de Claudia y Mario? ¿Cómo conoció a su chico? ¡Todo esto y mucho más en el programa completo de Mediaset Infinity!