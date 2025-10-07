Así han crecido Nil y Joe, los hijos de Gemma Mengual: "No les gusta la natación"

La exnadadora olímpica habla como nunca en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity, de sus dos hijos

Gemma Mengual, doble medallista olímpica de natación sincronizada, reconoce que su vida cambió de golpe cuando se convirtió en madre. Aquello fue mucho más que un paréntesis: supuso replantearse prioridades, enfrentarse a la rigidez de un deporte exigente y lidiar con un entorno que, en su opinión, no estaba preparado para acoger a una atleta que acababa de adentrarse en el mundo de la maternidad.

"Tuve la sensación de que no era muy bienvenida. Era bastante obvio. No me lo pusieron nada fácil volver. No querían hacer excepciones conmigo ni nada. Tenían miedo de que dentro del equipo hubiera una madre que un día no viniera porque el niño se pusiera enfermo". Así lo asegura en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara.

La llegada de sus hijos y cambio de vida

Desde que dio a luz a su primer hijo, Nil, en noviembre de 2010, fruto de su relación con Enric Martin, Mengual sintió una ilusión "más grande que ganar una medalla". Pero cuando quiso retomar su actividad de alta competición, apenas ocho meses después del parto, se dio cuenta de que "todo eran pegas". "Llegaba a casa frustrada, lloraba, y no quería transmitirle eso a mi hijo". Así que, en febrero de 2012, con 34 años, anunció su retirada indefinida de la natación sincronizada.

Tras esa etapa, Gemma no abandonó del todo el deporte. Ha ejercido de comentarista y conferenciante y ahora es entrenadora. Pero el otro gran momento que marcó un antes y un después en su vida fue la llegada de su segundo hijo, Joe, en octubre de 2013. "Me enteré que estaba embarazada en los Juegos Olímpicos de Londres, y luego no paré de trabajar durante casi todo el embarazo", recuerda.

Ahora, cada uno tiene 15 y 12 años respectivamente, y ambos niños han crecido alejados de la alta presión deportiva. Ninguno parece seguir los pasos exactos de su madre en natación sincronizada, tal y como recalca Gemma. "No les gusta la natación, son niños, les gustan más otros deportes", confiesa.

Eso sí, durante todos estos años, Nil y Joe han "aprendido" algunos aspectos básicos de natación. "Ellos aprendieron conmigo. Con tres años ya no llevaban manguitos. De verme a mí han adoptado algunas técnicas, claro, les he enseñado yo", subraya la campeona olímpica.

"Yo ahora soy muy feliz con mis hijos y con mi vida", añade. Mengual vive en San Cugat del Vallès, a unos 15 kilómetros del centro de Barcelona, en un chalet junto a sus dos hijos, con quienes en redes sociales se le ve disfrutando de momentos de ocio, pequeñas escapadas, vacaciones y su día a día.