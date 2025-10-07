Exclusiva | Bea Retamal opina sobre la paternidad de Rodri Fuertes con Marta Castro

Natalia Sette 07 OCT 2025 - 18:18h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se pronuncia sobre la reciente paternidad de su expareja

Bea Retamal se sincera sobre sus planes de convertirse en madre

Marta Castro y Rodri Fuertes están pasando por uno de los momentos más dulces de su relación. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ desvelaban hace unos días en sus redes sociales que estaban esperando un bebé. Uno de los colaboradores de ‘En todas las salsas’ ha hablado en primicia con Bea Retamal, expareja de Rodri , para saber su opinión sobre la paternidad de su exnovio ¡No te pierdas sus declaraciones!

Bea Retamal y Rodri Fuertes comparten una historia de amor con muchos altibajos. Tras su paso juntos por ‘Me quedo conmigo’, ambos lograron dejar atrás los rencores y cerrar su etapa juntos de la mejor manera. Es por ello que no ha dudado en pronunciarse sobre la reciente anunciada paternidad de su exnovio y dar su opinión al respecto. “Ahora se llevan bien”, afirma el colaborador.

“Como ex Rodri ha sido fenomenal”, le dice Bea al colaborador durante su conversación. Asier Montaño coincide con ella y no opina lo mismo sobre la valenciana. Los colaboradores recuerdan el turbulento final de relación que tuvieron ambos y reconocen que Bea habló muy mal de Rodri en diversas ocasiones. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo ya y las cosas han cambiado entre ellos. Bea no tiene más que palabras bonitas para Rodri y se alegra mucho de que vaya a convertirse en papá con Marta Castro ¡Descubre todas sus declaraciones!

Hablando de exparejas de Rodri Fuertes, los colaboradores no han podido evitar pensar en cómo se tomará Adara Molinero la noticia del embarazo de Marta Castro. “Le tiene que afectar”, asegura Alba Carrizo recordando las lágrimas de Adara en su podcast ‘En las mejores familias’ hablando de Rodri. “Espero que sea el motivo para que se olvide de Rodri”, añade Asier Montaño. En el plató se crea un debate pues algunos creen que no le afectará la noticia y otros que sí.

