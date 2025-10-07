Natalia Sette 07 OCT 2025 - 17:41h.

El supuesto "rollito" de Vicotria Federica habla abiertamente de su relación con ella

El doble juego de Álex Recort con Tania Déniz y Victoria Federica

Hace unos días salía a la luz una nueva información de Victoria Federica. Una colaboradora de ‘Fiesta’ destapaba que la nieta del Rey Emérito podría estar de nuevo ilusionada con un tatuador malagueño con un físico muy diferente al que está acostumbrada a ver la casa real. La invitada al videopodcast ‘En todas las salsas’ conoce de primera mano el misterioso "rollete" de Victoria y lo llama en directo. Este rompe su silencio y aclara su relación con ella, en exclusiva.

Zoe Bayona, invitada VIP del videopodcast, llega al plató pisando fuerte y con muchas ganas de hablar. Tras cargar duramente con Tania Déniz por su relación, la influencer se entera que conoce a la nueva ilusión de Victoria Federica. “Vive al lado mío”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. “Me tatuó a mí”, añade.

La creadora de contenido no se acaba de creer que Victoria Federica esté con Javi, pues vienen de mundos muy diferentes y no le pegan nada. Aprovechando que la ha tatuado y tiene su número de teléfono, Zoe lo llama en directo para que él mismo aclare su relación con la nieta del Rey Emérito. “Me están preguntando si has tenido algo con la Vic”, le dice a Javi nada más descolgar el teléfono. El tatuador, aunque al principio duda, termina hablando sobre su vínculo con ella. “Nos han podido ver”, comienza diciendo.

