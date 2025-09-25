Lidia González 25 SEP 2025 - 18:08h.

El entorno de Froilán desvela cómo está afrontando el revuelo mediático tras ser relacionado con Miri Pérez-Cabrero

Fati Vázquez opina de la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Compartir







Miri Pérez-Cabrero se ha convertido en una de las protagonistas de la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’, no solo por su papel como concursante sino también por haber sido relacionada con el hijo de la infanta Elena. Pedro Jota se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity, para esclarecer cuál es la verdadera relación de Froilán y Miri Pérez-Cabrero, además de sacar a la luz una tercera persona en discordia. ¡Descubre todos los detalles!

El colaborador del videopodcast tiene acceso directo con el entorno más cercano de Felipe Juan Froilán y ha podido saber, de primera mano, cómo está afrontando el revuelo mediático que se ha formado a su alrededor. “Esta chica está haciendo el paripé”, sentencia el creador de contenido. Tras su ruptura con Belén Perea, han salido publicadas unas imágenes de él y la exconcursante de ‘Supervivientes’ que han hecho saltar las alarmas de una posible relación.

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez confiesa si quería una relación seria con Lamine Yamal

Sin embargo, toda esta trama parece seguir complicándose con la aparición de una nueva figura en esta historia. Miri estaría conociendo a una persona antes de embarcarse a Honduras para participar en el reality más extremo de la televisión, quien tampoco estaría muy contento con cómo está actuando la influencer de cara a esta trama. “En la foto de la revista, hay una persona sentada detrás y es la nueva ilusión de Miri”, asegura John Kha.

Programa completo: El entorno de Froilán aclara su relación con Miri

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez destapa que Lamine Yamal ha estado con otra famosa

Pedro Jota no solo ha descubierto cómo se ha tomado Froilán todo lo que se está diciendo de él en ‘Supervivientes All Stars’ y la actitud que Miri y su padre han tenido al respecto. El colaborador del programa también ha dado voz al entorno de Froilán para aclarar cuál es su verdadera relación con la influencer. Además, se atreve a aventurar cuál va a ser el comportamiento del miembro de la Casa Real cuando la creadora de contenido salga del reality.

Pedro Jota no ha querido perder la oportunidad de contar toda la verdad sobre la relación de Froilán y Miri tras todo lo que se ha comentado a su alrededor a raíz de que se publicaran unas fotografías en las que se les veía juntos. Además, ha desvelado, en exclusiva, un nuevo episodio dentro de la familia Pombo que confirmaría que este distanciamiento está más lejos que nunca de poder solucionarse. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!