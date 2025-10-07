Natalia Sette 07 OCT 2025 - 16:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina abiertamente sobre la relación de Tania con el futbolista y recuerda su enfrentamiento con ella

Tania Déniz estalla contra Zoe Bayona por destapar sus intimidades y las de Ana Nicolás

Zoe Bayona vuelve como invitada estrella al videopodcast de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta de nuevo en plató para opinar sobre los salseos del momento. Con su actitud explosiva, estalla contra Tania Déniz por su relación con el futbolista Carlos Martín y recuerda los enfrentamientos que tuvo en con ella en el pasado ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity !

Hace alrededor de un año que Zoe Bayona, también en ‘En todas las salsas’, explicaba el motivo real de su enfrentamiento con Tania Déniz. Las influencers mantenían una muy buena relación hasta que Tania hizo algo que a Zoe le dolió mucho, y llegó incluso a tacharla de “mala mujer”. Ahora, varios meses más tarde, la catalana opina abiertamente sobre la relación de Tania con el futbolista del Atlético de Madrid. “Ha conseguido lo que llevaba buscando años”, comienza diciendo Zoe muy tajante.

La catalana se muestra contundente con Tania y asegura que estar con un famoso era lo que quería desde que empezó en televisión. “Le sube el status”, asegura Zoe. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ parece que no ha dejado atrás los enfrentamientos con la canaria y saca de nuevo a relucir los motivos de su enfado. “Fue mentirosa conmigo, me criticó por la espalda”, asegura.

Viendo la opinión de Zoe Bayona sobre la relación de Tania Déniz, Asier Montaño ha querido lanzar un dardo a favor de la canaria. “Tania ha estado con hombres muy importantes de este país y nadie se ha enterado”, afirma el colaborador. Asier está convencido de que Tania no está con Carlos Martín por el status, ya que ha estado con personas mucho más famosas que él y nunca ha presumido de ello. “Si llega a ser por Tania lo publica en toda las redes”, afirma Zoe, que no piensa cambiar de opinión.

En el plató de ‘En todas las salsas’ se arma un gran debate con respecto a esto y se desvela otro futbolista muy conocido con el que estuvo Tania Déniz. Además, Zoe Bayona opina también de la relación de Tania Medina y Alejandro Nieto y se sincera sobre su relación con Yulen Pereira ¡No te pierdas ninguna de sus declaraciones dándole al play!