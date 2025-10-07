Silvia Herreros 07 OCT 2025 - 12:17h.

El exmarido de Jessica Bueno se siente imparable y habla sobre el billonario valor de su empresa

Jota Peleteiro estalla y advierte: "Alguna persona se va a llevar algún susto"

Jota Peleteiro reconoce el valor real de su empresa. Después de asegurar que no tenía liquidez para pagar la manutención de sus hijos, de negar que su patrimonio pudiese superar los 700 millones de euros en 2025 gracias a su revolucionaria empresa de agrotecnología y tras salir a la luz sus deudas y embargos, el exmarido de Jessica Bueno 'sale de la cueva'. Tras estallar y lanzar una advertencia a todos aquellos que durante los últimos años han intentado hundirle, el exfutbolista presume de los millones que su invento podría generarle en los próximos años: más de tres mil millones y medio de euros.

Ha sido él mismo el que, a través de sus historias de Instagram, ha rescatado un artículo en el que se elogia su capacidad para convertirse en multimillonario tras retirarse del terreno de juego.

"Esto va a suceder. Nadie puede detenerme"

El esta crónica fue publicada en un diario deportivo británico meses después de su paso por ¡De Viernes', programa en el que negaba las declaraciones que tan solo un año y medio antes concedía al New York Times. "En mi vida ha salido de mi boca ni en ningún momento ha sido realidad", decía el de A Pobra do Caramiñal en el plató de Telecinco haciendo referencia a los más de 700 millones que se estaría embolsando con GroINN, empresa con la que ha llegado a ser reconocido como "futuro líder mundial".

Unas palabras que no se ajustan a lo publicado en el NY Times, en donde se recogen textualmente estas declaraciones: "Nuestras proyecciones indican que obtendremos mil millones de libras de beneficios. Imagina cuánto dinero ganaremos en un año. Es una locura. Trabajo 24/7 para conseguirlo".

En realidad Jota no tendría por qué mentir cuando afirmaba no tener 'liquidez' como motivo para no cumplir con el acuerdo de manutención que tenía con Jessica Bueno, pues el valor de su empresa no tiene por qué tener relación con el de su cuenta bancaria.

Sin embargo, y a pesar de lo negado en más de una ocasión, las cosas parecen haber "cambiado" para él, que tras haber negado en reiteradas ocasiones esas estimaciones, comparte un un artículo en el que se triplican esas proyecciones y reconoce estar en el camino y trabajando para que valga 3 billones de libras, o lo que es lo mismo, casi tres mil millones y medio de euros.

"Los informes sugieren que el negocio podría valer 3 billones de libras en los próximos años", se lee en el titular del artículo que con orgullo ha querido compartir con sus seguidores. Un titular al que él mismo reacciona y contesta mientras manda un mensaje "a toda esa gente que ha intentado destruirme en los últimos años". "Se que os duele, pero esto va a suceder. Nadie puede detenerme", ha dicho en relación al éxito de su multimillonaria empresa.