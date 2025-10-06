Silvia Herreros 06 OCT 2025 - 13:25h.

El exmarido de Jessica Bueno rompe su silencio tras cinco años defendiendo su empresa, su familia y protegiendo a sus hijos

La concursante de 'Supervivientes All Stars' da la última hora sobre su batalla judicial con Jota Peleteiro

Jota Peleteiro estalla y lanza una advertencia a través de un contundente mensaje que llega un largo periodo de silencio y reflexión. El exmarido de Jessica Bueno se ha mostrado tajante y, después de pasar "cinco años en la cueva" viviendo y trabajando en un discreto segundo plano, piensa ir a por todos aquellos que han intentado hundirle.

El marido de Ajla Peleteiro se refiere a "gente cercana, de mi círculo cercano" que le ha "traicionado", pero también a "gente de fuera, gente importante". Mientras hace referencia también al "sistema de justicia español" el cuál, según él, "el hombre de por sí es un delincuente y nos tratan como si fuéramos bolsas de basura", José Ignacio Peleteiro Ramallo se desahoga y carga contra quienes a lo largo de los últimos cinco años "han hecho todo lo posible por verme caer".

"No es por Jota Peleteiro, es por la familia y los hijos de Jota Peleteiro"

El padre de Jota y Alejandro Peleteiro Bueno - sus hijos en común con la concursante de 'Supervivientes All Stars' y del pequeño Mansour Malik - el bebé que tuvo hace menos de un año fruto de su matrimonio con la modelo serbia Ajla Peleteiro Etemovic -, reconoce que han sido "años difíciles". Sin embargo, "hacer caer a Jota Peleteiro es imposible, porque antes me tienen que meter bajo tierra".

El empresario, dueño de un corporación que está cambiando el mundo de la agrotecnología, no puede evitar pensar en esa gente "tan, tan, tan hija de puta" que ha estado haciéndole la vida imposible desde entonces. Gente cercana que le ha traicionado y gente que ni siquiera conoce que han hecho "lo imposible" para intentar perjudicarle. "No es por Jota Peleteiro, es por la familia y los hijos de Jota Peleteiro", explica a través de sus redes junto a un vídeo de más de 10 minutos de duración mientras recuerda y analiza su último lustro.

A pesar de no haber hablado nunca antes de lo ocurrido, el gallego no ha estado de brazos cruzados. Ha estado "creciendo" y viajando "por todo el mundo" con su empresa, "construyendo poquito a poco desde la cueva" y viendo cómo "toda esa gente" se divertía a su costa e intentaba ponerle "todas las zancadillas posibles" mientras él intentaba "sacar algo muy importante adelante". Jota, por cuyo proyecto profesional ha sido reconocido como "futuro líder mundial", reconoce estar ahora "en otro punto". Por ello, no ha dudado en mostrarse tajante, muy tranquilo y sereno viendo cómo el tablero se ha dado la vuelta por completo.

El de A Pobra do Caramiñal se ha dirigido a todos ellos, a los que "posiblemente" ahora "les va a tocar tener que meter la cabeza" a ellos en la cueva "porque obviamente no vamos a dejar pasar lo ocurrido". Peleteiro explica que la única razón por la que no ha actuado antes ha sido porque ha estado centrando sus esfuerzos en "defender" su proyecto y en "sacar agua de todos estos problemas que nos han ido creando" y con los que le han tratado de hundir.

"Ahora estamos en otro momento (...) Cuando intentas pisarle el cuello a alguien en un mal momento estate seguro de que ese alguien no va a tener fuerzas para levantarse. No era mi caso, porque por mala suerte soy más cabezón que...", dice mientras reincide en la idea de que la única manera de pararle y silenciarle es estando muerto y "bajo tierra".

"Alguna persona se va a llevar algún susto"

El empresario reflexiona. Y reconoce sentir "pena" de vivir en un "mundo lleno de envidias" en el que hay personas que no se alegran por el "success" - éxito en inglés - de otras personas y que lo único que quieren es "meter la zancadilla".

Mientras comunica su decisión de tomar las "medidas legales" necesarias, el exmarido de Jota Peleteiro manda "un mensaje" a todas esas personas que "saben de sobra" perfectamente quiénes son. Sin dar nombres, se refiere tanto a los cercanos que le han traicionado como a los lejanos y los poderosos. "Ahora igual cambian las tornas y van a tener que meter la cabecita en la cueva durante bastante tiempo porque vamos a venir con mucha energía. Porque ahora mismo estamos en otras condiciones y nuestros servicios legales pues se tendrán que poner manos a la obra y alguna persona se va a llevar algún susto porque va a tener que perder alguna cosa, patrimonio o bueno, no vamos a poner más detalles", ha dicho.

Mientras asegura que si contase solamente el 5% de las cosas a las que se ha tenido que enfrentar estos últimos años no le creerían, Jota Peleteiro Ramallo asegura que ha llegado "el momento de contratacar" y de meterse "si hay que meterse", en "los juzgados". "Ya veremos qué pasa, pero mucha de esta gente se va a arrepentir de haber hecho todo lo que ha hecho", asegura mientras reconoce haberse cansado ya de esta situación y recomienda a esas personas que se miren "los calzoncillos antes de dormir".

"Después de estar cinco años en la cueva defendiendo mi empresa con uñas y dientes, defendiendo mi familia, protegiendo a mis hijos...", dice mientras pide que nada de esto se lleve al terreno personal, ya que para él "esto va por el lado más profesional" y su empresa y sus negocios no dejan de ser el futuro de sus hijos