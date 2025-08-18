Ana Carrillo 18 AGO 2025 - 20:01h.

El exfutbolista ha compartido una foto con el hijo mayor de la concursante de 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno da la última hora sobre su batalla judicial con Jota Peleteiro

Jota Peleteiro siempre ha asegurado que tiene una relación muy especial con Fran Rivera Bueno, el hijo que tienen en común Jessica Bueno y Kiko Rivera, al que ha llegado a tratar como a un hijo y al que le ha pagado el costoso colegio privado al que acudía en Reino Unido y Bilbao cuando todavía estaba casado con la primera confirmada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

En la entrevista que concedió en '¡De viernes!' explicó que, para él, Fran Rivera es un hijo más y que lo quiere tanto que dudó de separarse de la modelo por perder el vínculo que lo unía a ese niño al que conoció cuando tenía tan solo unos meses de vida. Después del divorcio entre el gallego y la sevillana, hace ya tres años, han seguido produciéndose los encuentros entre Jota y Fran, que tiene ya 12 años.

Este verano se han reencontrado y el exfutbolista ha presumido de su encuentro en Instagram, donde ha compartido una foto en la que posan juntos mirando a cámara, muy sonrientes, dentro de un carrusel de instantáneas de su verano en compañía de sus hijos. Un gesto que demuestra su buena relación con el hijo de su exmujer, que reveló en '¡De viernes!' que nunca quiso romper el vínculo que existía entre ellos pero recordó que el padre de Fran no es el empresario.

En las otras fotografías, se aprecian instantes de la vida familiar de Jota Peleteiro junto a los dos hijos que tiene en común con la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' - Jota Junior y Alejandro, de diez y cuatro años - y el bebé del que es padre junto a la modelo Alja Etemovic, que aporta a la familia un hijo de una relación anterior.

Paseos a caballo, juegos en la piscina o la celebración del cumpleaños de Alejandro son algunos de los momentos que el empresario ha destacado en su publicación de este verano en el que, por su parte, Jessica Bueno se ha centrado en prepararse para su vuelta a Honduras y en disfrutar de sus amistades, con las que ha reconectado tras su ruptura con Luitingo.