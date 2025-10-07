Sergio Garrido narra los detalles del viaje a Ibiza de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, donde han tenido un conflicto con el hotel

Tamara Falcó e Iñigo Onieva viven un verano romántico en pleno octubre pues el pasado fin de semana disfrutaron de una escapada a Ibiza. La pareja ha sido pillada mientras disfrutaban en el ya conocido como mejor chiringuito del mundo donde han disfrutado de numerosos manjares: ostras, erizos o gamba roja.

Pero, ¿esta escapada ha sido un lujoso capricho o, por el contrario, es parte de una colaboración? El paparazzi Sergio Garrido cuenta todos los detalles en 'El tiempo justo'.

La "movida" de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Ibiza

El paparazzi informa al equipo que la pareja llegó a la isla en el vuelo de las cinco de la tarde, fueron directos a comer y después a uno de los hoteles más lujosos: Hyatt 7Pines.

"Ellos tenían una habitación sin vistas y a mi eso me sorprendió. Pues efectivamente, Íñigo Onieva y Tamara Falcó han tenido movida en este hotel", deja caer Sergio Garrido. Y es que la pareja había venido, según informa, con una colaboración pagada.

Al ver que no les gustaba la habitación pidieron que se la cambiasen a primera línea del mar. De hecho, ellos querían una habitación llamada 'Cliff' de dos plantas cuyo precio ronda 1.200 euros la noche, según apunta el paparazzi. Sin embargo, el hotel dijo que en ese caso tendrían que pagarlo, por lo que reaccionaron: "Decidieron romper el contrato de colaboración y se han ido del hotel pagando los dos días que han estado".