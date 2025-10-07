Pedro Jiménez 07 OCT 2025 - 19:59h.

Compartir







Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha desvelado en el último programa de 'El tiempo justo' el número de ejemplares que Mar Flores ha vendido tras su último libro, 'Mar en calma'. Y es que todo parece indicar que la modelo no ha logrado captar la atención del público como esperaba. Al menos, eso refleja la cantidad de ventas que ha cosechado con sus memorias en sus primeras tres semanas 'de vida'. Y es que hay que recordar que se han dedicado horas y horas en televisión y otros medios al libro 'Mar en calma'.

"Se han vendido 2700 ejemplares de 'Mar en calma'", ha contado Luis Pliego, lo que ha generado todo tipo de reacciones en el plató de 'El tiempo justo'. A su vez, Pliego ha querido dejar claro que lo que se ha especulado sobre una posible segunda edición se trata de una "técnica de marketing que en realidad no corresponde a reimpresiones".

El libro autobiográfico en donde la modelo habla sobre su vida personal y profesional ha resultado "una ruina", según Luis Pliego: "2700 ejemplares vendidos cobrando 40.000 euros es una ruina. A ella le correspondería de cada libro vendido 14 euros, con lo cual a la editorial no le quedaría nada... es una ruina absoluta", ha dicho hasta en dos ocasiones el director de la revista 'Lecturas', contundente al respecto.

Joaquín Prat, por su parte, ha reaccionado al número de ventas asegurando que "económicamente y reputacionalmente" no le está compensando haber escrito este libro.