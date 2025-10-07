Pedro Jiménez 07 OCT 2025 - 18:36h.

¿Quién es el nuevo amor de la presentadora?: te lo desvelamos, en 'El tiempo justo'

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas': "Hay fotografías de Eva y su nuevo amor muy acaramelados"

Parece que Eva González ha encontrado un nuevo amor. Al menos eso ha desvelado Luis Pliego, director de 'Lecturas', en el programa de 'El tiempo justo', adelantando lo que será portada de su revista este mismo miércoles. Pero, ¿por qué decimos nuevo amor? "Hay unas fotografías en las que están muy cariñosos", ha contado el director de la revista y colaborador en 'El tiempo justo', tras lo que ha destapado todos los detalles del nuevo amor de la presentadora tres años después de su tan sonada separación.

Luis Pliego ha contado cómo están hechas las fotografías que saldrán a la luz este miércoles, pero de las que 'El tiempo justo' ya se ha hecho eco: "Ella esos días tenía a su hijo en casa. Salió de su casa con su coche, condujo hasta un barrio en las afueras, más bien de Sevilla, no en el centro... paseó, se encontró con este chico y se tomaron algo en una terraza". Tras estas palabras, Luis Pliego ha revelado que, posteriormente, Eva González y el chico en cuestión "se metieron en el coche a besarse".

Además, Pliego ha asegurado que han intentado desde su equipo encontrar la identidad del chico, pero sus esfuerzos han resultado en vano. Leticia Requejo, por su parte, ha contado que estuvo hace no mucho con Eva González y esta le señaló que estaba "viviendo cosas de las que nadie se estaba enterando", lo cuál ha arrojado luz a este "nuevo amor" que Eva González parece haber encontrado en la actualidad.

Hay que recordar que hace tres años, desde su separación, no habíamos visto a Eva González con nadie. Es por ello que estas fotografías van a causar gran revuelo y, sobre todo, nos da que pensar: ¿se va a convertir este nuevo amor en algo mucho más que un encuentro puntual o vamos a hablar de algo diferente? Habrá que esperar para saberlo.