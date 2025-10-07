Pedro Jiménez 07 OCT 2025 - 17:37h.

Tras el giro que dio el 'Caso Biondo' después de que la Audiencia de Madrid reconociera que existen indicios de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio, 'El tiempo justo' ha tenido acceso en exclusiva al último informe pericial. Un informe que está en poder del programa de Telecinco y que pone en duda determinadas conclusiones policiales de cuando Mario Biondo fue encontrado en su domicilio.

Una de esas conclusiones policiales es un "pañuelo sedoso" con el que el joven aparece en su domicilio ahorcado, además de una marca en el cuello. Como bien ha contado Alfonso Egea, periodista que cubre todos los temas de actualidad en 'El tiempo justo', ese "tipo de tejido es incompatible con las marcas que hay en el cuello, más cercanas a lo que sería una cuerda trenzada, tal vez un enchufe".

Además, hay otras conclusiones policiales que se pueden extraer de la copia del informe al que 'El tiempo justo' ha tenido acceso, esta vez acerca de cómo se pudo realizar el nudo en lo que en su día se consideró un ahogamiento de índole sexual: "El análisis de ese nudo contradice la versión que había en aquel momento. La colocación de ese pañuelo no es la que haría una persona con vida".

Pero las conclusiones no se quedan ahí: otro de los temas de los que se ha podido averiguar algo más es sobre cómo fue "el golpe en la sien". Y es que el ahogamiento es una muerte extremadamente traumática. Cabe recordar que Mario Biondo no presentó ninguna lesión en su cuerpo, exceptuando precisamente este golpe en la sien, que sería una explicación lógica a este impacto previo al estrangulamiento.

En resumen, son varias las conclusiones que ahora están sobre la mesa: la inesxistencia de signos de lucha, que alguna persona le golpeó en la cabeza y la pasmina (el pañuelo colocado en el cuello) debería haber dejado unas marcas diferentes a las que Mario Biondo tiene.