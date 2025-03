"He visto lo que hacían", comienza explicando la creadora de contenido. Sin pelos en la lengua, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' relata todo de lo que ha sido testigo durante aquellas fiestas. "Hay de todo, mucho sexo y guarrerío en habitaciones", exclama Zoe Bayona, la cual no ha dudado en sacar a la luz lo que se esconde detrás de estos eventos. Además, no es la única en plató que tienen información al respecto, ya que a la presentadora del programa le han llegado muchos 'salseos' sobre este tema.