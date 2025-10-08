Miguel Salazar Madrid, 08 OCT 2025 - 18:13h.

El futbolista continúa con su disputa con las autoridades ibicencas por la mansión: Los motivos por los que podría ser demolida

Detrás de la impresionante mansión de Lionel Messi en Ibiza hay un lío burocrático que podría desembocar en el peor de los finales. El futbolista podría enfrentarse a la demolición parcial de su casa en la isla balear por irregularidades en las licencias urbanísticas.

La finca donde está la casa cuenta con 548 metros cuadrados

El problema viene desde hace varios años, cuando las autoridades de la isla deciden abrirle al delantero un expediente urbanístico por presuntas obras ilegales en la finca, que cuenta con 548 metros cuadrados. Este 'casoplón' se encuentra bajo sospecha en 2022, justo cuando Lionel Messi decide compar la vivienda.

Un activo tóxico le impide explotar legalmente los 11 millones de euros que abonó el futbolista argentino. La mansión carecería de licencia de primera ocupación y célula de habitabilidad. El paparazzi Sergio Garrido habla en 'El tiempo justo' desde las inmediaciones de la lujosa mansión en la que trabajan 22 empleados del hogar.

Dos años "parada"

"Hay unas palmeras que no están como tienen que estar", señala. Tal y como explica el periodista en directo, la casa habría estado "parada" desde hace tiempo, ya que ni se ha alquilado ni se ha vendido. Garrido observa además cambios respecto a hace unos años. "La vegetación estaba más baja. Desde la carretera veías a Messi", comenta.

En esa villa de lujo, el futbolista solía jugar Luis Suárez, según las declaraciones de Garrido. Su familia también llegó a vereanear en la impresionante mansión. En 'El tiempo justo', ya informamos sobre alguas de las enormes viviendas que tienen deportistas. Courtois es uno de los que ahora estarían en la cima del ranking de los 'casoplones' más grandes entre sus compañeros.