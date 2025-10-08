Miguel Salazar Madrid, 08 OCT 2025 - 16:39h.

Mujeres que no pueden ir en pantalón y hombres que no pueden llevar tatuajes: Las rígidas normas de la secta

El Palmar de Troya es un municipio sevillano que cuenta con una población de cerca de 2.000 personas. A escasos kilómetros del centro del municipio se encuentra la catedral homónima que es la sede de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz.

Por primera vez, el próximo domingo 12 de octubre se podrá entrar de forma libre y gratuita en el templo, aunque no se hará de cualquier forma. Existen rígidas normas para acceder a El Palmar deTroya, algunas muy polémicas como las que estipuladas sobre la vestimenta de los hombres y las mujeres.

Por un lado, ninguna mujer podrá entrar vestida con un pantalón vaquero o con una camiseta donde sus brazos estén al descubierto. También los hombres deberán ir tapados de arriba a abajo, con camisa de manga larga y pantalón largo.

Una doctrina que va en contra de Roma

En el vídeo que podemos ver en el apartado suprerior al cuerpo de la noticia observamos al mismo tiempo el recelo que existe en la congregación religiosa hacia los homosexuales. "No permitimos que los homosexuales se tomen de la mano, ni lleven logotipos blasfemos. Como verdadera Iglesia de Cristo, intentaremos animarte a arrepentirte de los pecados. Básicamente lo opuesto de lo que hace Roma", se puede escuchar en un vídeo publicado en redes sociales.

La secta conocida en todo el mundo se aleja completamente de la doctrina que sigue El Vaticano, con normas muy estricas. La reportera de 'El tiempo justo' Gemma Camacho asegura por ejemplo que ella iría "al infierno" si acude con una camiseta de tirantes mostrando sus tatuajes.

La periodista ha contado que la catedral ha prohibido completamente la entrada al templo a la prensa. "Una vecina dice que hace tiempo que no se publicaba nada en redes sociales", relata en directo en el programa de Telecinco.