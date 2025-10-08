El director de 'Lecturas' comparte más datos sobre el nuevo amor de la presentadora

El nuevo amor de Eva González tres años después de su separación: "Se metieron en el coche a besarse"

Compartir







Desde que 'Lecturas' publicase en exclusiva que Eva González tiene un nuevo amor, la presentadora ha optado por mantenerse en silencio y no dar apenas detalles. Sin embargo, fuentes del entorno de la sevillana le trasladan a Alexia Rivas, colaboradora de Telecinco, que "agredecen" la información porque ni ellas mismas "se enteran su vida".

Luis Pliego, director del medio en el que salió la noticia, ha desvelado en 'El tiempo justo' más detalles del nuevo amor de Eva González. Según ha explicado -podemos verlo en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia-, es "10 años más joven" que ella y ocupa un puesto "de responsabilidad" en el ámbito de la hostelería. "Llevan un año", agrega en directo.

Al parecer, este hombre habría estado viviendo fuera de España desde hace un tiempo pero decidió trasladarse a nuestro país para comenzar su romance con la modelo sevillana. "No quiero desvelar de momento su nombre", añadía Pliego.