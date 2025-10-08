Rocío Molina 08 OCT 2025 - 18:09h.

La ganadora de 'GH VIP' ha compartido una foto del estado de su piel infectada y con pus, provocado por un tatuaje

Naomi Asensi ha acudido al médico de urgencia muy preocupada. La que fuera ganadora de 'GH VIP' ha compartido su parte médico tras ser atendida y ver la magnitud de la infección que tiene por un tatuaje en el brazo. La influencer tiene que seguir un tratamiento con antibióticos y esperar a ver la evolución o cualquier novedad de su estado de salud.

Si hay algo de lo más representativo en Naomi Asensi, esto son los tatuajes que lleva. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' siempre ha presumido de lo mucho que estos le definen y de perder la cuenta de toda la tinta grabada que tiene en la piel. Pero ahora hay uno que, por primera vez, le está generando problemas.

En las últimas horas, la creadora de contenido ha actualizado en sus redes sociales lo que está viviendo. Tal y como ha explicado y mostrado Naomi Asensi, se le ha infectado un tatuaje y el estado que este presenta está cada vez siendo peor. Al enrojecimiento inicial se le ha unido la presencia de pus y una supuración que cada vez le ha generado más preocupación. Algo que ha llamado poderosamente su atención y que le ha obligado a acudir al médico.

"Llevo ocultándolo días, pero estoy jodida porque se me ha infectado un tatuaje y ya no sé qué hacer. Han pasado cinco días y cada vez está peor. Me dijeron que no me lo tocara más, ni le pusiera crema ni nada, pero yo creo que es hora de ir al médico porque llevo bastantes días y tiene pus y cada vez está peor", ha sido el mensaje con el que ha provocado alarmas entre sus seguidores de Instagram.

Tras mostrar la imagen del estado de su brazo por el tatuaje infectado, la ganadora de 'GH VIP', ha mostrado el tratamiento que le ha mandado el médico, aunque presente dudas con las palabras que le han dicho. "Me ha dicho la doctora que ella no entendía de tatuajes", ha expresado algo escéptica por la respuesta, pero dispuesta a hacer caso del consejo médico y de ponerse la pomada antibiótica que le han mandado.

Ahora, tras su consulta en el médico, la que fuera participante de 'LIDLT' está controlada y ante cualquier cambio a peor sabe que tiene que ir a urgencias. "Voy a seguir la recomendación que me han dado y os iré contando la evolución", ha confesado públicamente, mostrando la imagen de su brazo, muy irritado y con pus en la zona de la infección.