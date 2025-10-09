Rocío Molina 09 OCT 2025 - 12:11h.

La hija de Paz Padilla ha mostrado el anillo de compromiso que le ha entregado su novio Mario Cristóbal: analizamos sus detalles y precio

Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con Mario Cristóbal: "Mil veces sí"

Compartir







Anna Ferrer Padilla se casa con su novio Mario Cristóbal y no puede estar más feliz tras haber hecho pública la noticia. La hija de Paz Padilla se va a dar el 'sí, quiero' y con esto poner el broche de oro a una relación de tres años y tras experimentar también lo que es la convivencia. Radiante, tal como aparece en la fotografía que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, aparece y se ve la felicidad que ambos irradian y, por supuesto, cómo es el anillo de compromiso y el precio que puede valer en el mercado.

PUEDE INTERESARTE Anna Ferrer Padilla presume del plan que ha hecho con su novio por primera vez

Después de dar muchos pasos en su relación, la pareja va a dar uno muy importante y Mario Cristóbal ha querido que la influencer tenga su cuento de hadas completo. La gran pregunta la ha hecho con un espectacular anillo solitario que ha emocionado a la hija de Paz Padilla. "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. Mil veces SÍ", era su respuesta contundente. Una expresividad a la altura de la demostración de amor del product designer en KingMakers, compañía líder en deportes.

La joya que ha escogido Mario Cristóbal para declarar a Anna Ferrer Padilla que quiere pasar su vida junto a ella es un anillo atemporal, mágico en las pedidas porque suele estar presente en casi todas las historias de amor. La joven, que ha mostrado feliz y orgullosa el anillo en su perfil oficial de Instagram, ha dejado ver una pieza clásica en la que la piedra central tiene todo el protagonismo, aunque su montura no sea de un estilo clásico. En su caso, el aro está engastado con pequeñas gemas que recorren el brazo entero de la pieza.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La nueva joya de Anna Ferrer Padilla y la más preciada ahora de su joyero por lo que representa es una pieza cargada de simbolismo de las que no pasan de moda a la hora de hablar de historias de amor. Y, aunque no se han revelado los detalles exactos del anillo, se puede apreciar que está elaborada en oro blanco o platino, siendo un anillo atemporal e ideal para una chica moderna.

Si se trata de averiguar lo que podría costar o cuál es el precio de este tipo de pieza, esto se puede calcular en función de diferentes factores. Por lo general, el más clásico, el típico de oro de 18 K con diamante central se aproxima a los 1000 euros y pueden ascender hasta a los 5000 o más dependiendo de sus características. Este, concretamente, no es un modelo clásico exclusivo y tiene más sofistificación

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El factor principal que eleva la balanza, tal como determinan las joyerías especializadas, es el diamante central o el tipo de piedra, seguido a continuación del metal (platino es lo más caro, oro de 18K u oro de 14K o 9K, la opción más económica), la marca o diseño y, por último, la certificación.