Las palabras del ex de Anna Ferrer Padilla,sobre su futuro marido tras el anuncio de la boda

El influencer Iván Martín ha dedicado unas palabras al futuro marido de su ex, Anna Ferrer Padilla, tras conocer la noticia de su boda

Iván Martín sabe muy bien cómo es Anna Ferrer Padilla y lo ilusionada que está tras dar a conocer la noticia de su boda. El que fue pareja hace tres años de la influencer y con el que compartió tantos momentos de su vida ha reaccionado a que la hija de Paz Padilla contraiga matrimonio con Mario Cristóbal y ha aprovechado la atención de los medios para dedicar unas palabras al futuro marido de su ex, después de haber dado la enhorabuena con un mensaje a la pareja.

Las declaraciones del actor y ahora famoso influencer han sido reveladoras dado que sí era conocida la buena relación que mantiene con la hija de Paz Padilla por todo lo que compartieron en los tres años que estuvieron juntos, pero no había trascendido que tuviera ningún tipo de contacto con su prometido. Algo que ahora ha quedado claro tras sus palabras en la fiesta del 10º aniversario del restaurante Tatel.

La ruptura con Iván Martín supuso un cambio muy importante para Anna Ferrer Padilla. El suyo fue un proceso difícil, una especie de duelo llegó a decir la influencer, pero el trabajo que ambos hicieron ahora ve el resultado. El influencer está feliz por la futura boda de su ex con Mario Cristóbal. "Me llevo muy bien con ella. Siempre digo lo mismo, si la veo pues un abrazo y beso como siempre. Habrá relaciones que acaben mal, pero yo nada", ha contado a los medios.

Y un tono también de cariño ha utilizado al hacer referencia al futuro marido de su ex, Mario Cristóbal. "Feliz y contento. Es muy buen chaval. Están felices", ha admitido el que fuera novio durante tres años antes de la hija de Paz Padilla. De aquel tiempo, el influencer guarda buen recuerdo y también lo tiene para la madre de Anna Ferrer Padilla. "Paz es paz. No es una suegra corriente, pero es muy buena. Más bien es la hostia es como una amiga", ha incidido mostrando esta imagen cercana y más personal que él ha tenido con la presentadora.

La suya fue una historia bonita que en algunos momentos se tornó en una fuerte dependencia, tal como contaría después a modo de desahogo la influencer. Su operación de rinoplastia y el no estar él muy presente en aquel momento fue el principio de un bache que no pudieron superar y al que después se le más desgaste. Sin embargo y pese a tomar ambos caminos por separado, entre ellos siga habiendo mucho cariño y alegría por lo bueno que le pase a uno y a otro.