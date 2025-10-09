El pequeño es fruto de la relación que tuvo antes con Álex Sánchez de la Mora

Terelu Campos, sobre Alejandra Rubio y su papel de abuela: "No me deja al niño por las noches, debe de ser que no se fía"

Compartir







La modelo Ana Moya se encuentra en un momento mágico en su vida con el embarazo de su segundo hijo, el primero junto a su marido, el futbolista Diego Conde. La influencer se muestra preocupada en redes sociales por los problemas de salud de su hijo de nueve años, Mateo. El pequeño es fruto de la relación que tuvo antes con Álex Sánchez de la Mora.

Moya se abre en redes sociales para hablar sobre la enfermedad que padece su hijo Mateo. “Llevo unos días con muchos nervios y ansiedad en el cuerpo”, comienza diciendo en su mensaje. “Lunes y martes ingresaron a Mateo en Madrid para hacerle pruebas y ver cómo avanza su enfermedad, con la que lleva dos años y medio”, lamenta la modelo.

Ana Moya: "Como madre sufro demasiado, como cualquiera de nosotras"

Hasta ahora, Ana Moya no había querido hablar sobre el tema: “Nunca he hablado de ella, pero es algo que me hace vivir con ese miedo y angustia constante en el cuerpo”. El pequeño -que tenía fiebre y vómitos- volvió a estar ingresado en un hospital de Valencia después de haber pasado esos primeros días en el centro hospitalario.

PUEDE INTERESARTE Beatriz Trapote da la última hora sobre el estado de salud de su padre tras someterse a una delicada operación por un tumor

“Creemos que ha podido contagiarse en el anterior hospital”, confiesa Moya preocupada. “Hemos pasado toda la noche aquí y hoy nos han dicho que no podían darle el alta. Como madre sufro demasiado, como cualquiera de nosotras. A veces no sé de dónde saco la fuerza para ciertas situaciones”, reconoce la influencer.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La influencer, emocionada por la fuerza de su hijo

Pero le reconforta ver la fuerza que tiene su hijo para afrontarlo todo: “Verlo en las situaciones tan horribles que lo he visto y cómo se sobrepone solo me hace darme cuenta del hijo tan fuerte que tengo en todos los aspectos”. Aunque no ha sido la única confesión que ha hecho. Este segundo embarazo está siendo mucho más complicado tanto física como emocionalmente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Tengo náuseas y ardor las 24 horas y estos días se me ha aumentado mucho por los nervios”, afirma. Pese a todo, tiene un recuerdo que ya se quedará grabado en su memoria: “Ayer fuimos con Mateo incluido a escuchar el latido del bebé y fue precioso. Nos dijeron que todo va de maravilla”. Este segundo embarazo llegó tras un largo proceso de fecundación in vitro: “Estaba costándome mucho el embarazo a pesar de tener una reserva ovárica buenísima”.

La buena noticia le llegó tras la primera transferencia y esto hizo que tanto ella como su marido recibiesen la noticia “con lágrimas y muchísima emoción”. La pareja confiesa que vive en una etapa llena de amor y felicidad.