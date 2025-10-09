Lorena Romera Silvia Herreros 09 OCT 2025 - 17:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da los detalles de la delicada operación a la que se ha sometido

Beatriz Trapote, destrozada, cuenta que a su padre le han diagnosticado un tumor inoperable

Beatriz Trapote ha dado la última hora sobre el estado de salud de su padre tras ser operado por un tumor. La periodista, exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado cómo se encuentra su progenitor tras su paso por quirófano para una delicada intervención en el pulmón, que estaba programado para el día de hoy. Consciente de que sus seguidores están pendientes de cualquier novedad en su informe médico, la mujer de Víctor Janeiro ha actualizado sus redes en cuanto ha recibido las noticias del cirujano.

Eugenio Trapote, de 72 años, fue diagnosticado de un tumor inoperable en el pulmón hace bastantes meses. El padre de la periodista ingresaba en el hospital con un cuadro de aparente neumonía. Tras una serie de pruebas y análisis, los médicos confirmaron el peor de los pronósticos pronunciando "esa palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo": cáncer.

Quimoterapia, inmunoterapia… Debido a la peligrosidad y al tamaño del pulmón, los médicos que evaluaron al padre de Beatriz Trapote en un primer momento descartaron la cirugía como parte de su tratamiento. Destrozada, la influencer no dudaba en desahogarse con sus seguidores sobre el tema. Fue entonces cuando la mamá de Víctor, Oliver y Brenda descubrió al doctor Diego González Rivas, considerado como "el mejor cirujano del mundo".

Especializado en tumores de pulmón y en cirugías imposibles, el coruñés, cuya filosofía de vida se basa en el 'nada es imposible', aceptaba el reto tras evaluar la complejidad del caso. Una apuesta y una decisión que ha devuelto la esperanza a la familia Trapote. El esperado momento por fin ha llegado, aunque la operación podría haberse realizado hace un par de semanas. Debido a una complicación relacionada con una bacteria la cirugía no ha podido realizarse hasta ahora.

A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dado todos los detalles de la delicada operación de su padre. "Gracias por todos los mensajes", ha comenzado agradeciendo la periodista, que no ha dejado de recibir infinitas muestras de cariño desde que esta situación vio la luz. "Estamos bien, tranquilos. Es la primera operación a la que se somete, no le han puesto nunca anestesia general, y tenía esa cosilla ahí... De no saber cómo se iba a dormir", ha señalado.

Según cuenta, la frase que le ha dicho la doctora mientras su padre continuaba en quirófano ha sido: "todo va a ir bien". Después, Beatriz Trapote ha comentado que el cirujano, que ha venido de Estambul para esta intervención, le ha dicho que en "hora y media, dos horas, ya estará". Ahora, la mujer de Víctor Janeiro está "deseando" que su padre despierte de la anestesia y saber de primera mano cómo se encuentra.

Tras dar la ultima hora sobre el estado de salud de su padre, y tranquilizar a sus seguidores, la televisiva ha agradecido el trato al equipo médico que está llevando el caso de su padre. "Es muy importante que alguien entre tranquilo a quirófano, con la confianza de que todo va a salir bien, mi padre lo ha agradecido", ha contado.