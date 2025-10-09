Lorena Romera 09 OCT 2025 - 18:41h.

La presentadora lamenta que su hija no le deja quedarse con su nieto por las noches ni ejercer de abuela como le gustaría

Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con Carlo Costanzia

Terelu Campos ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre su papel de abuela. Una conversación en la que la presentadora se ha sincerado sobre cómo ve a Alejandra Rubio como madre y qué rol está ejerciendo ella en la crianza del pequeño Carlo Costanzia, que el próximo mes de diciembre cumple un año. "No me deja al niño por las noches, debe de ser que no se fía de mí", se ha lamentado la que fuera concursante de la ultima edición de 'Supervivientes', que ha reflexionado sobre la educación de su nieto.

Coincidiendo con la polémica que se ha generado por la portada que han protagonizado Alejandra Rubio y Carlo Costanzia junto a su hijo -que han provocado el estallido de él en redes sociales y las posteriores explicaciones de la colaboradora en 'Vamos a ver', asegurando que "se ha malinterpretado" a su pareja-, la hija de María Teresa Campos ha visitado el programa de Toñi Moreno en Canal Sur.

Una charla en la que ha hablado de su situación sentimental, el momento profesional que atraviesa o el legado de su madre, entre otras cuestiones. Pero, sin duda, la que más cola ha traído ha sido cuando ha hablado de su hija. La malagueña ha lamentado que su hija "no le deja al niño por las noches". A la conclusión que ha llegado es que: "debe ser que no se fía de mí".

Pese a que le gustaría quedarse con el niño, la presentadora se siente identificada en cierto punto con su hija en este sentido. Y es que ella nunca se quedó sola con su hija porque se "moría de miedo". Aún así, Terelu Campos no cesa en su empeño de que su hija le deje pasar la noche con su nieto. Además, tiene la casa perfectamente acondicionada para él.

"Ahora tengo una cuna grande, tengo una trona, lo tengo todo", le ha contado a la presentadora, que le ha recordado que ella, cuando fue madre, siempre tuvo a Alejandra Rubio cuidada por mucha gente. "Yo he sido muy exagerada, sé que donde más dinero me he gastado ha sido en su cuidado y protección, pero lo haría una y mil veces", ha reconocido la que fuera presentadora concursante de la última edición de 'Supervivientes'.

Por esto, con todos estos condicionantes, Terelu Campos se considera "una abuela por desarrollar". Y es que tampoco ha tenido "demasiado tiempo" porque su hija no le "deja" ejercer de abuela coñazo. Eso sí, matiza: "No es que no me deje ejercer de abuela, pero es que son muy diferentes a lo que... A ver, yo también yo también fui una madre que la mía se cabreaba. Ella me decía: 'que venga la niña a dormir'. Y yo le decía que sí, pero con la chica. La mandaba con la chica por el trabajo que tenía ella, pero se mosqueaba. Luego de mayor no. Mi madre fue mi apoyo fundamental", ha reconocido.