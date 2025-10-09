Carlos Otero 09 OCT 2025 - 20:40h.

Estrella de cine internacional afincada en Hollywood, Sonia Monroy cuenta con una vida sentimental a la altura de la meca del cine. La actriz y cantante, recién llegada de Honduras tras su paso por 'Supervivientes: All Stars', puede presumir de ser famosa por su arte y talento pero eso no significa que no cuente con un pasado sentimental digno de ser recordado. Presentamos sus conquistas más mediáticas.

Romario, su primer romance mediático

Cuando era una joven de 22 añitos y no contaba ni siquiera con nombre artístico, una desconocida Sonia Monroig copaba su primera portada en calidad de novia de Romario, estrella noventera del Fútbol Club Barcelona. “Estoy embarazada de él”, contaba en exclusiva para la revista ‘Pronto’ en un posado callejero fechado en febrero de 1995. “Simuló una lesión para no acudir a un partido y poder estar conmigo”, explicaba.

Solveig, su novia sueca

En el año 2008 la Monroy estuvo con una mujer. A través de la revista Interviú y con un posado en topless a cuatro pechos anunciaba su historia con la sueca Solveig Bostrom. Apenas queda rastro de ella, pero entonces se presentaba como una modelo de 28 años. Monroy destacaba que "besa mejor que cualquier chico".

Un médico que hacía cine para adultos

Un año más tarde conocimos un nuevo novio de Sonia Monroy. Lo presentó en el programa ‘La Noria’ y era chico valenciano de 23 años, de nombre Juan Borruel. Era un auténtico partidazo: estudiante de medicina, tímido, nervioso y muy discreto. Poco después se supo que el joven, aparte de dedicarse a la medicina, era actor de cine para adultos en el que ejercía bajo el nombre artístico de Álvaro Armada.

JD, su exmarido

Los espectadores de Telecinco recordarán con cariño al hombre más importante en la vida sentimental de Sonia: el futbolista y actor colombiano Juan Diego, conocido como JD. Monroy lo presentó en sociedad en el año 2017, cuando visitaron juntos el 'Deluxe' para contar que habían contraído matrimonio y hablar del dulce momento que estaban viviendo. En 2021 participaron en ‘La Casa Fuerte’. En 2023 anunciaban ruptura: “Nos hemos separado, no hay terceras personas”, explicó.

La estrella de K-Pop Rowoon

Hace un año saltaba la bomba: la actriz y cantante había coincidido con Kim Seok-woo, famoso artista coreano de K-pop conocido por el nombre de Rowoon, en el reservado de una discoteca de Milán. Según un testigo, las dos estrellas intercambiaron algo más que palabras y se besaron apasionadamente. La noticia llegó a la prensa internacional.