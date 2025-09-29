Carlos Otero 29 SEP 2025 - 09:00h.

Se trata de una casa de 50 metros cuadrados a la que la concursante de 'Supervivientes All Stars' ha sabido sacar el partido

La marcha de Miri Pérez-Cabrero a 'Supervivientes All Stars' le ha hecho abandonar temporalmente su casita en Madrid. La carismática chef reside en un minipiso muy chiquitín ubicado en el vibrante Barrio de las Letras, en el corazón de la capital madrileña. Se trata de una buhardilla de apenas 50 metros cuadrados donde Miri ha sabido aprovechar cada rincón para crear un espacio coqueto, funcional y acogedor.

Una solución habitacional de reducidísimo tamaño en el Barrio de las Letras

Siempre activa en redes sociales, la amiga de Froilán de Borbón compartió su vivienda con su comunidad de seguidores cuando se mudó en septiembre de 2024. "Es súper cute. ¡Es mega Ibiza!", exclamaba entusiasmada en sus canales. A pesar de que fue amor a primera vista, el inmueble necesitó varias reformas que Miri llevó a cabo con sus propias manos. Recorramos esta singular propiedad.

El salón-cocina

Al cruzar el umbral, nos recibe un espacio común que combina salón y cocina. Miri ha optimizado al máximo esta área: cuenta con una zona de relax con dos sofás perfectos para recibir visitas. El color blanco ibicenco es predominante y consigue aportar una máxima sensación de amplutud. "Mis amigos vienen mucho y me gusta que estén cómodos", explicaba. Aprovechando los techos abuhardillados, ha colocado la televisión y estanterías en la parte más baja, donde no se puede estar de pie.

La zona de cocina, totalmente equipada, refleja el buen gusto de esta finalista de un conocido concurso de cocina. Los azulejos son su debilidad: "Cuando los vi, dije: '¡Esta casa tiene que ser mía!'", contaba con su característico desparpajo.

La habitación y el baño

Seguimos con el dormitorio, la zona más íntima de la casa. Aquí encontramos una cama Queen Size con un elegante cabecero blanco y una pantalla de televisión que Miri usa para relajarse antes de dormir. Como el resto de la vivienda, los techos son inclinados, pero esto no ha sido un impedimento para su creatividad. Miri ha sacado partido hasta al último centímetro, creando un vestidor en una zona de apenas un metro de altura. Aunque pequeño, es lo suficientemente amplio para organizar sus modelitos y complementos con estilo.

El baño, también optimizado, es un espacio lleno de detalles. Una ventana en el techo, justo encima de la ducha, aporta luz natural y un toque especial: "Si quieres, la abres y te duchas mirando al cielo", cuenta Miri. La decoración incluye colgadores coquetos para toallas y papel higiénico, azulejos florales y un espejo que, según ella, es "una obra de arte".

La terraza, un rincón estelar

La buhardilla cuenta con una terraza accesible desde la cocina, un verdadero tesoro. Miri ha colocado una cama balinesa decorada con una colcha blanca y cojines a juego, ideal para disfrutar del espectacular cielo madrileño.

Siempre apañada, Miri ha sabido sacarles partido a los elementos estructurales. Por ejemplo, un escalón junto a la ventana que da a la terraza se ha convertido en un banco con cojines. Además, adaptó una mesa de comedor cortándole las patas para convertirla en una mesa baja que encaja perfectamente en el espacio. "Tenía una mesa alta y la transformé en una bajita", explicaba orgullosa.