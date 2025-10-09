Lorena Romera 09 OCT 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 15' se ha desahogado sobre el problema que tiene con su hija pequeña

Yoli explica a qué se dedica en la actualidad: "La gente piensa que no trabajo"

Compartir







Yolanda Claramonte, a la que llaman Yoli desde que se dio a conocer en 'Gran Hermano 15', se ha sincerado sobre el problema que tiene con su hija pequeña. Jimena, en común con Jorge Moreno, su actual pareja, ya tiene cuatro años y se ha convertido en un auténtico torbellino. A través de Instagram, donde se la conoce como 'LoveYoli', se ha desahogado sobre esta problemática con la menor.

La que fuera también participante de 'En busca del Nirvana', reality de Cuatro, lleva años compartiendo cómo es su vida a través de las redes sociales. En Instagram ya son casi medio millón de seguidores los que tiene y en TikTok, en muy poco tiempo, ha creado una comunidad con más de 33.000 seguidores. La gente que la sigue es para ella como su 'familia', como se refiere a ellos.

Y es que el vínculo que han generado entre ellos es tal, que la de Albacete, de 33 años, no tiene problemas a la hora de contarles aspectos de lo más personal. Como este que está viviendo ahora con su hija pequeña, en común con Jorge Moreno, su actual pareja, con el que lleva más de cinco años.

"Tengo a las niñas ya cenadas y metidas en las camas. Valeria, como siempre, se duerme superbien", cuenta la que fuera concursante de 'GH', hablando de su primogénita, de 10 años, fruto de la relación con Jonathan Pérez, a quien conoció durante su paso por Guadalix de la Sierra y con quien rompió en diciembre de 2019.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Pero mi Jimena...", se lamenta la creadora de contenido. "No sabéis lo que le cuesta dormir", ha desvelado, desahogándose de este problema para el que no encuentra solución y que lleva ya algún tiempo sufriendo. "Pobre... Siempre me acaba durmiendo a mí. Voy a ver si me meto con ella en la cama y termino de dormirla porque... madre mía", ha contado la influencer.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras hablar de este problema con su niña, Yoli ha compartido un tierno vídeo con su hija en el que le pregunta de manera cariñosa por qué no se duerme como Valeria. "A ver, ¿por qué te cuesta dormir? Tu hermana ya está durmiendo ¿y tú?", dice la exconcursante de 'Gran Hermano'. "Porque me gusta estar despierta", dice entre risillas la pequeña, que es consciente de que a su madre le gustaría que se fuese a dormir, aunque ella se hace la remolona.