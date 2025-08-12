Equipo Outdoor 12 AGO 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha desvelado a que se dedica fuera de las redes sociales

Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli de 'Gran Hermano', ha hablado como nunca antes sobre su faceta más desconocida. Aunque muchos la recuerdan por su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y por su trayectoria como influencer, la valenciana ha querido dejar claro que su vida profesional va mucho más allá de lo que muestra en redes sociales y ha explicado a qué se dedica realmente.

La también youtuber ha decidido compartir un momento de sinceridad con sus seguidores respondido a varias preguntas, a través de su perfil oficial de Instagram, donde acumula medio millón de seguidores, y comparte habitualmente momentos de su día a día. Yoli ha aclarado cual es su rutina fuera de redes sociales. Lo cierto es que su agenda no tiene nada que envidiar a la de cualquier ejecutiva de alto nivel: "El otro 80% de mi tiempo lo ocupan mis empresas", ha asegurado la exconcursante de 'GH'.

Y es que, tal y como ha aclarado, actualmente compagina su faceta como creadora de contenido con la gestión de varios negocios ajenos al mundo de las redes sociales. Además, también ha comentado que es inversora, madre, ama de casa y, como ella misma ha enumerado, "millones de cosas que no se ven por aquí". Una rutina que, según cuenta la que fuera inquilina de la casa de Guadalix de la Sierra, le ocupa su día completo.

La exconcursante de 'GH' también ha querido pronunciarse sobre un tema que le genera cierta frustración como son los comentarios que minimizan su esfuerzo. "Hay gente que sigue pensando que todo lo que estoy consiguiendo es por suerte. Me gustaría que vieran mis 24 horas del día para que supieran si es suerte o trabajo", ha dicho, lanzando una indirecta muy directa a sus haters.

Desde su salida del reality, la influencer de 33 años ha construido una carrera sólida, combinando la presencia en medios con su lado más emprendedor. Y aunque muchos solo vean los stories o los vídeos de TikTok, detrás hay una mujer que ha sabido construir su camino sin dejar de ser fiel a sí misma. Con constancia, trabajo y una rutina que pocos imaginan, Yoli continúa demostrando que no todo es tan simple como parece desde la pantalla.