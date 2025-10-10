En 'El tiempo justo' reciben a Hanan Alcalde para que de su opinión sobre las críticas a su vivienda de lujo y se defienda de las mismas

Hanan Alcalde aclara quién financió realmente la flotilla rumbo a Gaza: "Son donaciones particulares, incluso de familias adineradas"

Muchas personas en redes se están aprovechando de cualquier aspecto de la vida personal de Hanan Alcalde, también conocida como ‘Barbie Gaza’, para criticar y atacar a la activista, señala Joaquín Prat. El más reciente es su lujosa vivienda en la costa de Salobreña, por el cual le han preguntado en su entrevista en ‘El tiempo justo’

La imponente villa de lujo de ‘Barbie Gaza’ es alquilada cuando la propietaria no se encuentra allí porque “siendo funcionarios nada más no te da para mantener una familia de seis hijos”. “Empezamos muy jóvenes con esta inversión. Está construida y diseñada por mí”, justifica Hanan Alcalde, quien habla sobre el tema en el programa.

Así está siendo acosada Hanan Alcalde

Sin embargo, la activista quiere denunciar públicamente que se han utilizado sus datos privados y la localización de la propiedad para “acosarle” y que finalmente haya tenido que sacarla del mercado: “Son amenazas graves de que se van a reunir y van a ir a la casa donde me tienen una sorpresa preparada”. Razón por la cual ha tomado una decisión: “La he tenido que quitar directamente”.

Su identidad también ha sido suplantada en varias ocasiones en redes sociales, incluyendo en la página azul. De hecho, asegura que le han escrito en numerosos cursos por lo que su teléfono no deja de sonar. “Todo por ir a parar un genocidio y porque me duelan la vida de los niños como la de mis propios hijos”, apunta la activista.

¿Entiende que reciba estas críticas por ser de izquierdas?

Otra de las razones por las que ha sido criticada en redes sociales es porque la gente no entiende cómo puede tener esa lujosa vivienda y ser de izquierdas. “Esa es la diferencia entre ser de derechas y ser de izquierdas: la derecha lo quiere todo para unos pocos y la izquierda lo queremos todo para todos. Entonces, si lucho por los derechos sociales y porque otras personas puedan vivir con los mismos privilegios que tengo yo y por eso colaboro con los impuestos porque gracias a esa beca pude estudiar porque vengo de una familia muy pobre y he trabajado mucho para conseguir lo que tengo”.

Además, confiesa que uno de los motivos por los que alquila su villa de lujo es porque tiene “una hipoteca muy grande” y necesita poder pagarla. "Si trasladamos todo esto al debate importante de la humanidad, que por defender una causa está mi vida y la de mis hijos en peligro pues me han amenazado con hacerles daño y con venir a mi casa a violentarme y que le pase algo a mi casa. Por eso los medios tienen mucha responsabilidad, criminalizar mi imagen en la Flotilla está llevando a que nazis de Desokupa vengan a acosarme a mí, a mi vida familiar y a mi patrimonio", denuncia.

Los colaboradores de ‘El tiempo justo” opinan sobre la polémica

Algunos como Alfonso Egea señalan que no terminan de comprender esta polémica porque le da “exactamente igual” la casa que tenga. Sin embargo, si denuncia públicamente es que se haga uso de sus datos personales y el acoso a ella y su familia.

No obstante, otra de ellos pone “un pero muy importante”: “Me parece muy bien la casa que tengas pero, ¿cómo nos obliga a los españoles a pagar su billete de vuelta?”. Lo que la colaboradora no sabía es que “resulta que los billetes han sido pagados por la organización” y no por el Gobierno.

Lo mismo opina la analista política Estefanía Molina, pues “la izquierda del PSOE dice mucho que las viviendas son para vivir y no para especular”. La respuesta de Hanan Alcalde ante esta acusación es directa: “No está en lugar tensionado ni en el centro de la ciudad. Estoy de acuerdo contigo, por eso la alquilo porque creo que las personas también tienen que tener una vivienda”. Además, no cree que se esté aprovechando del dinero de las personas, si no “del lujo” pues su villa de considera de esta categoría: "No estoy especulando, es un negocio que es como un hotel con unos servicios de lujo y tengo que pagarlos porque tengo una hipoteca que ha llegado a ser de 2.079 euros. Estoy pagando mi hipoteca".