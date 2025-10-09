Miguel Salazar Madrid, 09 OCT 2025 - 18:39h.

María Eugenia Yagüe, amiga de la hermana del alcalde de Madrid, comparte cómo se vive en la familia la detención del joven

Un sobrino de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en prisión en Soto del Real por atracar, presuntamente, una gasolinera

Compartir







La periodista María Eugenia Yagúe ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para desvelar cómo se está viviendo en la familia de José Luis Martínez-Almeida la detención y posterior entrada en prisión provisional del sobrino del alcalde por su presunta implicación en un robo con violencia. El suceso tuvo lugar de madrugada, en una estación de servicio de Madrid. En ella, habrían amenazado al dependiente y sustrajeron dinero de la caja y varios productos.

Unas imágenes de las cámaras de seguridad ayudaron a los investigadores a dar con el joven. También fueron claves la recopilación de las huellas dactilares y una sudadera usad en el robo.

El detenido es hijo de Ángela Martínez-Almeida, hermana del alcalde madrileño. Yagüe reconoce ser "amiga reciente" suya, y ha compartido cómo se encuentra en las últimas horas. "Ayer me llamó para contarme esto. Casi no podía ni hablar, está devastada", cuenta como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.