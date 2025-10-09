Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', se ha desplazado hasta el bar de Isi en Móstoles

Isi, marido de Raquel Mosquera, privado de libertad en Francia: "Es por un tema muy delicado"

Poco a poco vamos sabiendo más datos de Isi, el marido de Raquel Mosquera, tras haber sido privado de libertad en Francia "por un tema complicado". El reportero de 'El tiempo justo' Álex Álvarez se ha desplazado hasta Móstoles para contarnos que los vecinos del bar que regenta Isi están "hartos" del ruido que hay cada fin de semana.

"Tienen un 'jaleo' de la leche, muchas voces...", dice uno. "En verano es mortal a las dos o la tres de la mañana", agrega. Por el momento se desconoce el motivo exacto por el que Isi ha sido detenido en el país galo.

Isi, en paradero desconocido

Según cuenta otro individuo que vive cerca del bar, hay "dos demandas" interpuestas contra Raquel Mosquera y su marido por los "altercados" que se viven continuamente alrededor del establecimiento. Isi está, además, en paradero desconocido. "Nadie sabe nada de él. No le coge el móvil a nadie", señala.

Pese a que podría estar detenido desde hace 4 meses, según informaciones desveladas en 'Fiesta' por Kike Calleja, hay quienes han llegado a verle por el barrio "hace dos semanas". "A Raquel la vimos la semana pasada", comenta un vecino.

Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, la misma fuente asegura que nunca ha comprobado que exista un "horario" de apertura y cierre en ese mismo bar. "Dos de los vecinos han denunciado y uno llama a la policía mil veces", puntualiza. Esos "gritos" se escucharían sobre todos los fines de semanas. "Por la parte de abajo hay peleas, él tiene otro negocio", comparte una mujer que pasea por Móstoles.