Carlo Costanzia da su punto de vista sobre la polémica portada con su hijo ante los colaboradores de '¡De viernes!' y Terelu Campos le defiende

Terelu Campos confirma las palabras de Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’: “Jamás he tenido un problema personal con Mar Flores”

Compartir







Los medios de comunicación han comentado a lo largo de la semana el comunicado lanzado por Carlo Costanzia para mostrar su postura negativa ante la portada de una revista en la que aparecía junto a su pareja Alejandra Rubio y su hijo pues considera que "no se respeta la privacidad de un bebé de 10 meses".

Esta afirmación ha levantado varias críticas entre los periodistas, quienes han asegurado que es la propia pareja quien ha decidido mostrar al menor con la cara tapada, al igual que sucede en la revista, en sus propias redes sociales. Sin embargo, no se había pronunciado en un plató sobre el tema hasta ahora en '¡De viernes!', donde Terelu Campos ha salido en su defensa.

Carlos Costanzia lanza una reflexión a los espectadores

Antonio Rossi era el primero en señalar en que el reportaje es "pulcro" y hecho "bajo la más absoluta legalidad", por lo que considera que considera que parte "desde una premisa errónea": "la falta de profesionalidad de la gente que trabajamos en esto". Sin embargo, a Carlo Costanzia no le convence pues considera que no deberían manejar fotografías de menores.

Aún así, el periodista trata de convencerle pues asegura que "esa foto no está en las redacciones porque no llega" pues el profesional se lo vende a un medio y es una persona "que sabe y que no se dedica ni a colgarlas en webs de sexo...". Este comentario hace saltar en su defensa a Terelu Campos: "¿Estamos locos? ¿Qué persona, sea periodista o no lo sea, puede hacer esa barbaridad sabiendo que está penado por la ley?".

Volviendo al tema principal, Carlo Costanzia asegura que hizo el comunicado "con toda la educación del mundo" a pesar de que después, según señala, se le haya faltado el respeto por parte de periodistas como el director de 'Semana': "Por lo que esto deja mucho que desear".

Además, el entrevistado comenta algo que le ha llamado especialmente la atención: "Esta semana me he quedado bastante impactado porque la gran mayoría que habla de esto son mujeres con hijos. Me encantaría verlas en esta posición". Por esta razón, lanza una reflexión: "Me gustaría preguntar a la gente de casa si les gustaría que alguien tuviera la foto de su hijo de 10 meses".

Y es que hay algo que molesta especialmente a Carlo Costanzia: "No me hace gracia que si yo, su padre, decido no vender su imagen, ni comerciar con ella, que otra persona lo tenga porque abriendo paréntesis cuando el niño tenga 18 años todas esas imágenes se van a poder sacar. A mí no me apetece que se vea la cara de mi hijo de menor y creo que estoy haciendo un discurso lo bastante sensato porque ¿os gustaría que alguien tuviese la foto de vuestro hijo en un móvil?"