El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia ha contestado a la gran pregunta y ha recordado episodios desagradables de su infancia

Carlo Costanzia estalla en '¡De viernes!' y señala a sus padres: "Los dos son culpables de mi infierno infantil"

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras ofrecer la pasada semana un comentadísimo scoop. El hijo mayor de Mar Flores se ha enfrentado a todos las polémicas que tiene abiertas y ha reaccionado a los que critican la forma en la que intenta proteger la intimidad de su hijo, de tan solo diez meses:

"Esta semana me he quedado bastante impactado porque la gran mayoría que habla de esto son mujeres con hijos. Me encantaría verlas en esta posición, me gustaría preguntar a la gente de casa si les gustaría que alguien tuviera la foto de su hijo de 10 meses".

Carlo, que sabe muy bien lo que es estar en el foco mediático desde que es un niño, ha defendido con firmeza la decisión que ha tomado de no posicionarse del lado de ninguno de sus progenitores pese a las graves acusaciones que ambos aún se siguen lanzando.

Y es que si Carlo Costanzia padre acusaba en su entrevista en '¡De viernes!' a Mar Flores de haber sido una madre poco menos que cuestionable para su hijo, y la modelo hacía lo propio en sus memorias acusando a Carlo de haberle propiciado malos tratos. Carlo hijo no ha podido evitar más tiempo la pregunta de los colaboradores y ha tenido que responder sobre ello:

"Esto es una cosa que a mí me duele, obviamente. Creo que con 33 años y con una bellísima familia formada tengo derecho a no posicionarme de lado de uno o de otro. No puedo, si no tengo toda la documentación que debería, tener un punto de vista de la verdad, el único punto de vista que puedo tener es el de quererles a los dos por igual".

Carlo habla de los duros episodios de su infancia

¿Crees que tu madre cuenta la verdad al asegurar que fue maltratada por su padre? Con estas palabras preguntaban los colaboradores del programa a Carlo sobre las memorias de Mar Flores. La respuesta de Carlo era tajante:

"Si lo que me estáis preguntando es si yo he presenciado actitudes violentas de mi padre hacia mi madre la respuesta es nunca. No les voy a preguntar a ninguno de los dos sobre este asunto, no me interesa saber la verdad de este tema, es un problema de un ex matrimonio y en ningún caso es problema de un hijo, de un hijo no depende cómo actúen los padres (...)

Tengo mi opinión personal sobre este asunto pero no creo que sirva de nada, lo que sí que te puedo decir es que cuando yo era pequeño no quería que mis padres me contaran absolutamente nada porque me dolía muchísimo. Ahora es distinto, ahora sí que podría sentarme a escucharles, por separado, desde el grandísimo amor que a ambos les tengo".