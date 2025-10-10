Lidia González 10 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué punto se encuentra su relación con Josué Bernal tras su último encuentro

Zoe Bayona estalla contra Tania Déniz por su relación con el futbolista Carlos Martín

Compartir







Zoe Bayona regresa a ‘En todas las salsas’ después de haberse coronado como ganadora del último reality en Chile en el que ha concursado, donde ha coincidido con la que fuera su pareja, Josué Bernal. Ahora, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su relación actual con él tras ser vistos juntos. La influencer se enfrenta a algunos rumores y confiesa qué hay de verdad en ellos. ¡No te lo pierdas en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La que fuera pretendienta en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha protagonizado múltiples idas y venidas con el malagueño y haber sido pillados juntos ha puesto una nueva reconciliación sobre la mesa. “Me han dicho que os han visto juntos este verano en Marbella”, asegura tajantemente Darío del Alcazar. Después de esta contundente afirmación, la creadora de contenido explica el motivo por el que ha tenido lugar este encuentro y explica si está dándose una nueva oportunidad con su expareja.

PUEDE INTERESARTE Zoe Bayona habla sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto

Con muchas ganas de saber si la influencer “ha compartido algo más que un reality”, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ le hacen una serie de preguntas respecto a su vínculo. La que fuera participante de ‘LIDLT’ explica en qué punto se encuentra su relación con Josué, con quien confesó haber recaído hace tan solo un año.

Programa completo: Zoe Bayona se sincera sobre su paso con Josué Bernal por el reality chileno

Zoe Bayona no solo ha aclarado cómo está su relación en la actualidad con la que fuera su pareja, sino que también se ha sincerado sobre su paso con Josué Bernal por el reality chileno. A lo largo del programa, la influencer tuvo que ver situaciones comprometidas del malagueño con otras mujeres, algo que le ha hecho reflexionar: “Tuvo relaciones con Gala en frente de mí…”.

Zoe Bayona vuelve triunfante a ‘En todas las salsas’ después de conseguir alzarse con la victoria en el último reality en el que ha estado. La influencer ha querido contar todas las novedades de su vida y no se corta a la hora de hablar de las últimas polémicas de los rostros más conocidos del panorama. Además, ha confesado qué ha hecho con el dinero del premio. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir!