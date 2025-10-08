Natalia Sette 08 OCT 2025 - 16:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da su opinión sobre la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto

Zoe Bayona estalla contra Tania Déniz por su relación con el futbolista Carlos Martín

Compartir







Zoe Bayona arrasa con todo en su visita al videopodcast ‘En todas las salsas’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega dispuesta a comentar todos los salseos del momento y opinar sobre las relaciones que están ahora en el ojo público. Tras pronunciarse sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto, Zoe muy contundente, desvela el motivo por el que Mario Casas y Melyssa Pinto “van a romper pronto”.

Aunque Mario Casas y Melyssa Pinto están en su mejor momento, dando importantes pasos en su relación , a Zoe Bayona no le convence nada esta relación. “A lo mejor se termina más pronto que tarde”, dice en plató dejando a los colaboradores algo descolocados. Asier Montaño sale en defensa de la pareja y considera que son perfectos el uno para el otro, pero la catalana no lo ve así. “No la veo incluida”, asegura haciendo referencia a la familia del actor.

PUEDE INTERESARTE La madre de Melyssa Pinto se pronuncia sobre la relación de su hija con Mario Casas

“A lo mejor no encaja”, insiste Zoe. Vai Between my clothes quiere saber si realmente ese es el motivo por el que Zoe considera que la relación acabará pronto y la realidad es que no. Además de que cree que la influencer no encaja con la familia del actor, hay otra razón de peso por la que la catalana piensa que no tienen ningún tipo de futuro. “Me dais vibes de que lo vais a dejar”, les dice mirando a cámara.

Programa completo: Zoe Bayona habla de su encuentro con Mario Casas

PUEDE INTERESARTE Lydia Lozano desvela el vínculo que tiene con Mario Casas y opina de su relación con Melyssa Pinto

Hablando de la pareja más famosa del momento, los colaboradores han querido saber si Zoe conoce en persona a Mario Casas. “A Mario lo conocí en Barcelona”, confirma ella. Al contrario que a Melyssa, a quién asegura que no conoce de ella lo suficiente. “Opino lo que veo, no la conozco”, admite. Del famoso actor español sí que tiene más que decir. “Es muy simpático”, reconoce Zoe.

Zoe Bayona llega pisando fuerte al plató de 'En todas las salsas'. La expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' opina abiertamente sobre las relaciones de sus compañeras de profesión y habla también de su lado más personal. La influencer aclara su actual relación con Yulen Pereira y confiesa en qué se ha gastado el premio del reality chileno que ha ganado ¡No olvides darle al click y ver el programa completo!