La pareja de Costanzia se ha pronunciado sobre las declaraciones que hizo en '¡De viernes!' vinculadas a su pasado

Carlo Costanzia contesta a la pregunta de los colaboradores: ¿Ha presenciado malos tratos de su padre hacia su madre?

Compartir







Carlo Costanzia se abró al máximo en el programa '¡De viernes!' hablando sobre su trágico pasado. En ella, incidió es esa infancia "complicada" vinculada al "alcohol" y a las "drogas".

Alejandra Rubio, su pareja y madre del hijo que tienen en común, se ha pronunciado en '¡Vaya fama!' sobre las últimas declaraciones de Costanzia que han dado de qué hablar. "Ya dio una entrevista, su primera en '¡De viernes!' donde contaba esta parte de su historia. Lo creía conveniente después de todo lo que se estaba hablando de él. Para mí tiene derecho a pasar pagina, que de 'carpetazo' a su pasado", comparte la hija de Terelu Campos.