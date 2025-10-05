¿Suenan campanas de boda? La colaboradora de '¡Vaya Fama!' habla claro sobre sus planes de futuro con Carlo Costanzia

La millonaria deuda que podría heredar Kiko Rivera por parte de su madre, Isabel Pantoja, y dejarle en la ruina

Compartir







Mar Flores y Carlo Costanzia padre están el punto de mira después de que saliese a la venta ‘Mar en calma’, las memorias de la actriz. En este libro la modelo ha hablado como nunca sobre su pasado más polémico, sacando a la luz algunos de los detalles más oscuros de su relación con el empresario italiano. Esta guerra mediática ha hecho que la prensa se pregunte si Carlo Costanzia hijo ha tomado partido a favor de su padre o su madre. Duda que se resolvió durante su entrevista en el último programa de ‘De Viernes’. Hoy, en ‘¡Vaya Fama!’, conocemos la opinión de Alejandra Rubio y su reacción a los planes de boda del padre de su hijo con ella.

La presencia de Carlo Costanzia en el cumpleaños de su padre junto a Alejandra Rubio y Terelu Campos, pero, sobre todo, la ausencia de este en la presentación del libro de Mar Flores hizo que muchos pensarán que el actor se había posicionado de lado de su progenitor en la guerra mediática de su familia. Sin embargo, él mismo lo ha negado en ‘De viernes’, donde se sinceró sobre cómo está viviendo el enfrentamiento de sus padres y confesaba si realmente había tomado partido por uno de los dos: "No me quiero posicionar. Creo que tengo el derecho de no hacerlo."

Del mismo modo el novio de Alejandra Rubio confesaba su opinión sobre las memorias de su madre: "Dice cosas bastante fuertes de las que no quiero tomar parte. Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial", sentenciaba.

Carlo Costanzia niega la mala relación de Terelu Campos y Mar Flores

Durante su entrevista en exclusiva Carlo Costanzia también habló sobre la relación de su madre y Terelu Campos, después de que la hija de María Teresa Campos posase en su 60 cumpleaños junto a Carlo Costanzia padre. ¿Es verdad que existe una mala relación entre ellas?

Sobre este tema el actor señaló lo siguiente: " De puertas para dentro no hay ningún enfrentamiento. Ellas tienen contacto privado, han hablado y hay una relación buena". Terelu, presente en plató como colaboradora de 'De Viernes', aclaró también el posado con su consuegro y si lo hizo con mala intención: "Nunca hubo una premeditación en esta foto. Nunca he tenido un problema personal con Mar, jamás."

Los planes de boda de Carlos Costanzia y Alejandro Rubio

Carlo Costanzia no solo trato el asunto de sus padres, sino que, además, el actor habló como nunca antes sobre su relación con Alejandra Rubio, dejando claro lo enamorado y feliz que está de ella: "Alejandra ha sido un punto clave donde me he podido anclar. Por ella siento un amor enorme, un gran respeto y agradecimiento. Desde que la he conocido mi vida se ha empezado a calmar", decía contundentemente el actor sobre su pareja."

Asimismo, Carlo confesaba sus planes de futuro con la hija de Terelu Campos: "Me encantaría casarme. Será más pronto que tarde..." En cuanto a si tendría más hijos con ella respondía lo siguiente: "Me encantaría tener más hijos, más de dos."

Tras recordar las palabras de Carlo Costanzia en 'De Viernes' sobre la madre de su primer hijo, Alejandra Rubio, esta, con una amplia sonrisa en el rostro por las palabras de amor que le había dedicado su pareja, se pronunciaba al respecto en '¡Vaya Fama!': "De momento no hay planes, de boda pero estoy de acuerdo con él. En algún momento pasará."